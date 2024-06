JLo y Jennifer Garner asisten a mismo evento: dicen que una lució “con clase” y la otra “corriente”

Jennifer López y Jennifer Garner no solo son grandes actrices, también son hermosas, unos iconos de la moda y unas madres excelentes.

Sin embargo, constantemente son comparadas y criticadas debido a que JLo se casó con Ben Affleck, quien es el ex de Jennifer Garner y padre de sus hijos, pero ellas siempre han demostrado que se llevan muy bien.

De hecho, han estado en lugares y eventos juntas por sus hijos, como pasó recientemente en una celebración en al que se encontraron.

JLo y Jennifer Garner asisten al mismo evento, a una la alaban por su look y a la otra la ‘destruyen’

Jennifer López y Jennifer Garner asistieron a la graduación del hijo de la actriz con Ben Affleck, Samuel, y aunque ambas lucieron hermosas con sus looks, las compararon.

A una la alabaron por su look, mientras que a la otra la criticaron y hasta la llamaron con “poca clase” debido a su atuendo.

JLo asistió con un minivestido blanco, de mangas largas, cuello redondo, y detalles en el final del vestido y complementó con unos stilettos, una bolsa pequeña, lentes, y el cabello lo llevó recogido en un moño bajo, y por este atuendo le llovieron los halagos y aseguraron que lucía con mucha clase como siempre.

Por su parte, Jennifer Garner llevó un vestido largo en tono azul oscuro, con falda ancha, ligero escote y tiras gruesas y complementó este atuendo con un sombrero marrón y llevó el cabello suelto y ligeramente desarreglado, por lo que la criticaron.

“La clase vs lo ordinario”, “JLo siempre mata con su look, pero Jennifer Garner qué horror, qué significa ese sombrero”, “no entendí el sombrero ordinario de Jenn Garner”, “por favor JLo dale clases de moda a la ex de tu esposo”, “Jlo se ve diosa pero no parece feliz, a diferencia de Jennifer Garner está super feliz y se ve buena vibra, pero qué mal vestida jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.