“¿Por qué barrigona enseña todo?”: Tunden a Evaluna por dejar su pancita al descubierto con ropas diminutas

Pocas parejas han capturado la atención del público como Camilo Echeverry y Evaluna Montaner y es que no importa lo que hagan, siempre serán tema de conversación en redes sociales. Si bien su relación destaca por su complicidad, ternura y autenticidad, la pareja es constantemente acusada de ser “demasiado codependientes” y hasta “ridículos” por las decisiones que toman en torno a ésta y a la crianza de su hija Índigo.

PUBLICIDAD

En marzo de 2024, Evaluna anunció su segundo embarazo del cual muchos ya tenían sospechas desde meses antes. Desde entonces, la cantante no ha perdido la oportunidad de presumir su pancita, algo que ahora es objeto de críticas.

En primer lugar, internautas se han dedicado a burlarse del nombre que eligió la pareja para el bebé en camino (Amaranto) y en segundo, han señalado que es “de mal gusto” que Evaluna se muestre con tan poca ropa, algo que según dicen, no suele hacer cuando no está embarazada.

Recientemente Camilo se presentó en España donde, por supuesto, Evaluna fue una de las invitadas especiales para cantar con el los temas que han grabado juntos. Uno de los momentos más especiales de la noche que se ha viralizado en redes sociales ha sido cuando interpretan “Por primera vez” sin embargo, internautas sólo señalaron la “desafortunada” elección de ropa de la cantante.

“Esta mujer cuando no está embarazada se tapa hasta la cabeza con ropa súper grande y cuando está barrigona sale así?”. “Quién la entiende, cuando no estaba embarazada se ponía sábanas y ahora se pone diminutas ropitas”. “Qué tan mal gusto tienes que tener para vestirte así cuando estás embarazada”. “¿Por qué barrigona enseña todo?”. “El embarazo no es excusa para vestirte así de vulgar”. “Pero si cuando no está embarazada se pone hasta la colcha de la cama y ahora embarazada apenas y se tapa”, se lee.

Evaluna La hija de Ricardo Montaner ha sido muy criticada con su segundo embarazo (TikTok)

Por fortuna, no faltaron quienes salieron en su defensa. “Las mujeres que aman el embarazo les gusta enseñar la pancita , que tiene de malo ? se ve super linda su pancita”. “Ay por favor con lo incómodo que es el embarazo entre el calor, la picazón y demás es normal que quieras estar libre”. “Evaluna se ve divina embarazada, no sé qué tanto la critican siempre”, expresaron internautas.

Si bien ambos han sido muy estrictos con lo que muestran de su primogénita Índigo, durante el embarazo compartieron los momentos más divertidos y tiernos y esta ocasión no ha sido diferente ya que constantemente se muestran bailando y disfrutando plenamente el proceso.

PUBLICIDAD

¿Evaluna espera niño o niña? Esto es lo que dicen los fans

Evaluna La cantante dejó ver la pancita de su segundo embarazo (Instagram)

Según los videos que han mostrado Camilo y Evaluna, internautas se han dedicado a examinar si están esperando un niño o una niña, ya que ellos no lo han revelado oficialmente.

La creencia popular de que la forma de la panza de una embarazada puede revelar el sexo del bebé es ampliamente difundida, pero carece de base científica. Aunque se dice que una panza alta y puntiaguda indica un niño y una más ancha y redonda sugiere una niña, los expertos en obstetricia y ginecología afirman que la forma de la panza está influenciada por factores como la constitución física de la mujer, la posición del bebé, la cantidad de líquido amniótico y la musculatura abdominal, y no por el sexo del bebé.