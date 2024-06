Critican a Adamari López por defender relación de Nodal y Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar se han convertido en los cantantes más cancelados del momento luego de confirmar su relación a solo dos semanas de conocerse la separación del ranchero de Cazzu, la madre de su hija Inti, por lo que muchos han asegurado que engañó a argentina con la mexicana.

Son muchos los comentarios negativos que ha recibido la nueva pareja y poco el apoyo, sin embargo, Adamari López no ha dudado en dar su opinión sobre el nuevo noviazgo y ha sorprendido a sus seguidores.

Ha sido durante el programa ‘Desiguales’ donde debatieron sobre el ‘Duelo tras una ruptura’, lo que causó que tomaran como ejemplo el romance entre Nodal y Aguilar.

Esto opinó Adamari López sobre Nodal y Ángela Aguilar

Si bien usuarios en Internet no han perdonado a la nueva pareja al posicionarlo dentro de las tendencias con comentarios negativos, Adamari López ha preferido apoyarlos al argumentar que son jóvenes y que se desconoce cómo ha sido realmente su historia.

“Yo pienso que son dos muchachos jóvenes, yo me voy a poner en los zapatos de ellos. Cuando yo era jovencita, hoy ya tengo 53 años, quizás terminaba una relación y empezaba otra, no entendía a lo mejor que había que darle un duelo a esa relación y que había que esperar un tiempo, reconocer qué era lo que había pasado porque la juventud y el desconocimiento no me hacía entender que había que esperar, sino que yo me dejaba llevar por el corazón y por otras partes de mi cuerpo, hay que ser sincero”, dijo.

Asimismo, habló sobre cómo Ángela ha sido protegida a lo largo de su carrera por sus padres, por lo que el amor la ha llevado a dicha situación. Además, dejó claro que no se debe opinar y juzgar sobre otras personas.

“Ella es una nena de 20 años que ha estado cobijada de sus papás durante todos estos años que está empezando una carrera y a lo mejor este hombre, que también es un hombre joven, este deseo de querer enamorarse, de encontrar esas maripositas en el estómago. No quiere decir que esté correcto, no sabemos qué es lo que está correcto o lo que no porque la madurez te va dando una experiencia diferente, pero lo que sí sabemos es que como mujeres, o como público de afuera, no podemos señalar y juzgar porque nosotros no conocemos lo que pasó dentro de la relación de cada uno”, expresó.

Sin embargo, sus palabras han causado un debate pues hay quienes le dan la razón y quienes no consideran sensata su postura ante la poca empatia que manejaron con Cazzu.