Con un desgarrador mensaje, así reaccionó hermano de Ángela Aguilar a las críticas por su noviazgo con Nodal

Esta semana, el mundo del espectáculo se ha visto sacudido por la noticia de un nuevo romance entre dos grandes estrellas de la música regional mexicana: Christian Nodal y Ángela Aguilar. La confirmación de su relación ha generado un gran revuelo, despertando tanto curiosidad como críticas entre el público y los medios de comunicación.

En pocos días pasó de todo, incluyendo un beso en pleno concierto con el que los artistas sellaron su relación frente a todos. En medio de todo, muchos se han preguntado cómo lo ha tomado la familia Aguilar, especialmente el padre de Ángela, Pepe Aguilar, quien siempre ha luchado por mantener una imagen impecable de su legado. Si bien aún no hay declaraciones oficiales, hace unos días, antes de estallar el escándalo, el cantante expresó:

Pepe Aguilar / Ángela Aguilar / Nodal Padre e hija han quedado en el ojo del huracán por presunto romance de la cantante con el ranchero. (Instagram (@pepeaguilar_oficial) / (@nodallatam))

“Lo que más me importa es que mis hijos sean felices y estén bien”, con lo que daría a entender que acepta a Nodal como potencial yerno. Incluso subrayó: “A veces la gente olvida que, detrás de los artistas, hay personas con vidas privadas que merecen ser respetadas”.

Por supuesto, el intérprete de ‘Miedo’ no es el único Aguilar, además de Ángela, que está en la mira, también lo está Leonardo, hermano mayor de la cantante.

Leonardo Aguilar sufre en medio de la polémica de su hermana

Mientras la atención se centra en Nodal y Ángela, Leonardo Aguilar, hermano de Ángela, hizo un anuncio doloroso que ha pasado desapercibido entre tanto escándalo.

Si bien el también cantante no ha hecho declaraciones sobre lo que está ocurriendo entre Nodal y Ángela, sí compartió una pérdida personal significativa que ahora parece ser más importante que el escándalo.

“Ya está descansando en paz mi Billie. Les comparto su corazoncito latiendo anoche”, escribió junto a un emotivo video en Instagram.

En abril, Leonardo presumió a en sus redes sociales a la pequeña Billie, una linda chivita que adoptó al conocer su condición médica. “Les quiero presentar a mi nueva hijita”, publicó en ese momento en redes sociales.

¿Hay conflicto entre Nodal y Leonardo?

La atención de Leonardo Aguilar por ahora no está precisamente en la relación de su hermana con Nodal ni tampoco en la discusión que se ha desatado en redes sociales pero justamente es ahí donde han surgido muchos análisis, fotografías viejas y videos del pasado que han sido buscados por los mismos internautas y que delatarían lo que piensa al respecto.

De acuerdo a lo que ha surgido, Leonardo no le tendría muy buen estima a Christian Nodal. Esto se ha asumido a partir de un video publicado hace seis años por parte del podcast de noticias y entrevistas El Show de Piolin en el que ambos participaron. Aunque la conversación no fue precisamente entre ellos sino sobre un recuerdo que Christian estaba relatando, internautas notaron cierto rechazo por parte del hijo mayor de Pepe Aguilar. “El hijo de pepe Aguilar se nota que le tiene un coraje a Christian Nodal”. “Leonardo no traga a Nodal”, expresaron.

La relación entre Nodal y Ángela representa más que un simple amorío juvenil; es un encuentro entre dos herederos de la música regional mexicana que promete tanto éxitos musicales como desafíos públicos. Ambos artistas, con una carrera consolidada y un talento innegable, enfrentan ahora la prueba de mantener su vida privada bajo control mientras siguen creciendo profesionalmente. Aunque claro, la opinión respecto al daño que hicieron a Cazzu, seguirá siempre latente ya que muchos señalan que no se puede ser feliz a costa del dolor de otro.