“El dinero no compra la felicidad”: Aseguran que aspecto de J.Lo y su hija Emme delataría que sí hay una crisis en casa

Después de cancelar abruptamente la serie de conciertos que ofrecería en Las Vegas, Jennifer Lopez parece estar cumpliendo con lo que dijo respecto a “enfocarse en su familia”. Y es que si bien siempre ha sido una madre entregada, es ahora que está envuelta en suposiciones de una crisis con Ben Affleck que más se ha refugiado en sus hijos.

La cantante recientemente fue vista paseando y de compras por las calles de West Hollywood con su hija Emme, quien ha sido foco de atención por su estilo. Ésta ocasión por supuesto no fue la excepción sólo que las miradas se intensificaron ya que internautas señalaron que su aspecto estaría delatando que sí hay una crisis en casa.

Anticipando el calor del verano, la llamada ‘Diva del Bronx’ lució un atuendo fresco y elegante: pantalones anchos beige y una camiseta blanca de tirantes que dejaba ver su tonificado abdomen y brazos. Completó su look con gafas de sol de micas claras, un recogido elegante y arracadas doradas.

Por su parte, Emme mostró su estilo juvenil y relajado al vestir unos pantalones azules combinados con una camiseta blanca de gran tamaño y una camisa de franela gris. La joven de 15 años llevaba su teléfono móvil en la mano y utilizaba audífonos con cable, un accesorio característico tanto de ella como de su hermano cuando están en público.

En redes sociales internautas señalaron que ambas se veían “cansadas” y “tristes”, lo cual delataría que no la están pasando bien en casa. “El dinero no compra la felicidad”. “Seré pobre pero no me veo así de triste”. “Mejor sin dinero a ser infeliz”, se lee en redes sociales. Pese a los comentarios, madre e hija parece estar luchando por salir adelante y sólo pasar una tarde sin preocupaciones.

Un detalle que no pasó desapercibido durante esta salida fue el anillo de matrimonio que Jennifer Lopez lucía en su mano izquierda y a pesar de que eso revelaría que sigue con Ben Affleck, algunos ya no consideran ésta una prueba definitiva, pues el semblante de la cantante “dice más que mil palabras”.

En las últimas semanas, ambos han dado señales de una crisis, con apariciones en solitario en eventos y paseos familiares, la ausencia de sus anillos de matrimonio, y rumores de que Affleck se ha mudado de la casa que compartía con J.Lo. La pista más reciente que tiene a los fanáticos convencidos de que están separándose ha sido que su opulenta mansión de 60 millones de dólares ha aparecido en catálogos de inmobiliaria.

La desesperación de Jennifer Lopez

Mientras algunos acusan a J.Lo de fingir una crisis para desviar la atención de lo que llaman “la caída de su carrera”, otros afirman que en verdad las cosas no estámn bien y que ella está haciendo todo por salir adelante.

Según los informes del Daily Mail, la Diva del Bronx estaría “dispuesta a hacer cualquier sacrificio, incluso dejar de ser J.Lo” y “atenuar su brillo”. Un a fuente cercana afirmó: “Ella no quiere divorciarse. No quiere terminar como Madonna: sola a los 60 años. No puede soportar la idea del fracaso”.