Coco Levy sobre la muerte de su hermano: “Cuando te toque caminar por el infierno, camina rápido”

El 10 de junio, se dio la lamentable noticia del fallecimiento de Pato Levy, el hijo menor de Talina Fernández. Patricio sufría de problemas cardíacos y necesitaba una operación urgente, la cual no podía costear por su alto valor económico. De esta manera, un infarto fulminante fue lo que le quitó la vida, hecho que lamenta su hermano, Coco Levy.

Fue en un encuentro con la prensa del programa “Despierta América”, que Coco Levy se desahogó sobre el fallecimiento de su hermano, recordando el momento en el que se enteró de la noticia: “Mi madre decía, cuando te toque caminar por el infierno, camina rápido. Caminando por el infierno estaba yo en mi cuarto cuando sonó la puerta y era la novia de Pato diciéndome que Pato estaba frío”.

Coco Levy destacó que tuvo la oportunidad de despedirse de Pato: “Fue muy difícil, pero tuve la oportunidad de abrazarlo y de besarlo mucho y de decirle cuánto lo necesito, y cuánto lo voy a seguir necesitando”.

De la misma manera, habló sobre las recientes pérdidas en su familia: “Ha muerto Pato, murió Fernando mi hermanastro hace tres meses, murió mi madre, casi, casi un año. Vamos a tener el día 28 una misa para mi má”.

Así fueron los últimos momentos de Pato Levy

El mismo medio abordó a Axel Fink, novia de Pato Levy, quien fue la primera en notar que Pato había perdido la vida: “Nos dormimos y ya no despertó. Obviamente fue mucho antes de que yo me diera cuenta. Yo me desperté, lo vi y corrí a avisarle a Coco”.

Fink señaló que Pato no le temía a la muerte y que incluso, falleció con una sonrisa en el rostro: “Él aceptaba la muerte. No tuvo miedo. Y siempre decía, si me voy a morir, que sea en calzones, se le concedió. Como les digo, estaba con una sonrisa”.

Los hijos de Pato Levy se desahogan sobre su muerte

Los reporteros se acercaron a los hijos del hijo menor de la ‘Dama del Buen Decir’, y recogieron su testimonio sobre el deceso de Pato Levy.

Por su lado, Pedro abrió su corazón: “Era tan culto, sabía de tanto, era tan buena gente. Era el típico amigo de buenas vibras, muy chido, el mundo no supo valorarlo. Lo único que me deja en paz, es que se fue sonriendo”.