“Chequen la risa burlona”: esto decía Ángela Aguilar de la ruptura de Belinda y Christian Nodal

Aun cuando los rumores eran muy fuertes, a los fans de Christian Nodal y Ángela Aguilar les cayó como un balde de agua helada su relación a pocos días del cantante de regional mexicano haber anunciado su ruptura con Cazzu.

Es que todo ha sido un enredo que ha dejado muy mal parada a la hija de Pepe Aguilar a quien llaman “traicionera”. Internautas destacan que razones de sobra para darle el calificativo a la joven porque en más de una oportunidad escribió mensajes de cariño para la cantante argentina en las redes sociales, incluso se llamó “tía” de Inti cuando Julieta Emilia Cazzuchelli y Nodal anunciaron que serían padres.

Además, Ángela era la primera en comentar las publicaciones de Cazzu con palabras muy cariñosas y en otra oportunidad le expresó a la argentina que era “fan de su relación” con Nodal.

Defender lo indefendible

Ante la ola de calificativos contra Ángela en las redes sociales, Nodal salió en su defensa asegurando que en la relación con Cazzu “no hubo terceros, jamás hubo infidelidad, es algo que jamás haría”.

“Julieta es una persona que amo y tiene mi respeto para toda la vida. Somos figuras públicas pero no estamos blindados a la vida. El amor no siempre funciona y el ciclo juntos caducó de la mejor manera posible. Nos dio el regalo más lindo que es mi hija, a quien voy a cuidar y amar por siempre. En esa relación no hubo terceros, jamás hubo infidelidad, es algo que jamás haría. Simplemente el amor no funciona, y ahora estoy viviendo una experiencia preciosa con una mujer hermosa”, alegó Nodal, reseñó Mundo Deportivo.

Pero esta historia pica y se extiende porque los seguidores en redes sociales se han dado a la tarea de hurgar y conseguir videos con “actitudes sospechosas” de Ángela y de Nodal que confirman que desde hace mucho tiempo se tenían el ojo puesto, incluso cuando el interprete “De los besos que te di” estaba de amores con Belinda.

¿Ángela “burlona” con Belinda?

Uno de esos videos es en una entrevista que le hacen a Ángela Aguilar para el programa Hoy, donde presuntamente se le ve una risita “burlona” cuando le preguntan sobre la ruptura de Christian Nodal y Belinda.

En la publicación de X (antes Twitter), la usuaria @Barbie_obrera18 escribe: “Esto decía @AngelaAguilar__ sobre la ruptura de #ChristianNodal y @belindapop. No soy Maryfer Centeno (grafóloga), pero chequen la risa burlona de Ángelita 🤡 No pues si la niña está más feliz que nada”.

“No pasa nada, a mí se me hace muy gacho, pobrecito. Cualquier rompimiento es gachisímo (…) Mucha buena energía para todos y les mando muy buenas vibras a los dos”, dice Ángela Aguilar en el video con su risa burlona.

Varios internautas comentaron la publicación, criticando a la hija de Pepe Aguilar por este comportamiento y dando la razón a Belinda sobre lo que vivió con Nodal.

“Esas que dicen “les mando mucha buena vibra a los dos” son las peores jajajajajaja”, “Menos mal no me deje llevar y siempre estuve con Belinda”, “Pero chicos, siempre la que te tira “buenas vibras” es la que más te las absorbe”, “Se ve bien falsa ,no puede ser”, “Mi Belinda siempre fue la víctima, pero no todos están listos para esa conversación”, son algunos de los comentarios en la red social X.