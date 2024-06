Esta pista delata que Cazzu ya sabía del romance entre Nodal y Ángela Aguilar

Pocos días después de que Christian Nodal y Cazzu anunciaron su ruptura el pasado 23 de mayo, al cantante mexicano lo captaron en fotos y videos con Ángela Aguilar, lo que desató rumores de un romance entre ambos. Este lunes circularon declaraciones de la propia hija de Pepe Aguilar poniendo fin a las especulaciones, al confirmar que sí está en una relación amorosa con el ex de la trapera.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar, porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, afirmó Ángela Aguilar en entrevista para la revista ¡HOLA! Américas, que presentó sus primeras fotos oficiales como pareja a menos de 20 días de que Nodal terminó con Cazzu.

Nunca se supo de un romance entre Nodal y Ángela. Sin embargo, ella misma aseguró que su relación es de hace años.

Aunque no fue sino hasta este lunes cuando los cantantes de ‘Dime como quieres’ confirmaron su amorío, hay una pista importante que delata que Cazzu ya sabía que había una relación entre ellos, y es que a principios de este mes de junio, los usuarios de Instagram, notaron que la rapera argentina dejó de seguir a Ángela Aguilar en esta red social.

Mientras tanto, a Nodal y Ángela Aguilar les llueven las críticas en sus cuentas de redes sociales.

“Rompe hogares”, “así como engaño contigo a Cazzu lo hará de nuevo jajaja”, “la que se lo queda, pierde”, “no me representas como mexicana”, “una mujer que destruye una familia no me representa en nada”, Cazzu es la jefa”, “recuerden que ella no es mexicana”, “qué se siente ser una rompe hogares”, “talentosamente buena quitando marido”, “ya dejen de decir que es mexicana, solo es una aprovechada de la cultura mexicana, a la cual NO pertenece”, son algunos de los comentarios en el Instagram de Aguilar.

A Nodal le escribieron: “El momento más humilde de Cazzu fue cuando aceptó estar con este enano jaja”, “antes me caías mal, ahora me caes peor”, “dejar a una hijita por andar de calentón con otra” “feísimo lo que le hiciste a tu mujer y a tu hija”, “como dijo en su canción que le hizo a Cazzu ella era mucho más de lo que él se merecía, que bajo cayó”, “al final Belinda tenía razón”, “Belinda y Cazzu mucha mujer para este tipo que no sabe lo que quiere”.