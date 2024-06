En dos minutos Alfredo Adame habría dado detalles más precisos sobre Paco Stanley que las series que han salido

El estreno de la serie “¿Quién lo mató?”, donde se abre nuevamente el caso del asesinato del famoso presentador Paco Stanley tiene a las redes sociales como un hervidero, recordando anécdotas y buscando más sobre la verdad de lo qué realmente pasó con uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana.

Es así como algunos internautas utilizaron las redes para publicar extractos de una polémica entrevista que ofreció Alfredo Adame donde revela las actividades ilegales en las que estaba metido Stanley y por las cuales asegura fue asesinado.

Adame confesó en apenas dos minutos algunos detalles más interesante que lo que muestran en la serie de Prime Video. Destacó que Paco cometió errores que una figura que goza de un gran éxito no puede cometer. “Poco a poco fue adquiriendo comportamientos de soberbia y arrogancia” , dijo el mexicano, reseñó Milenio.

“Fue víctima de su propio éxito. De repente empezó a subir como la espuma; la gente lo amaba, pero cayó en malas prácticas: cretino, soberbia, arrogante y una cantidad de errores que un ser humano que está triunfando no puede cometer. Ese fue el resultado de una vida totalmente errada e inútil”, destacó.

De depredador sexual a mafia de la droga

Adame acusó a Paco de ser “un depredador sexual” y recordó que le presentó una amiga que quería triunfar en la televisión, pero que ella tuvo que renunciar porque el presentador intentó abusar sexualmente de la joven.

“Yo le presenté una amiga mía de Xalapa. Me habló y me dijo ‘mi hermana está muy guapa ¿la puedes ayudar? Era impresionantemente bella, la llevé con Paco Stanley y al mes y medio le renunció porque desde el primer día que entró la acosó sexualmente, la intentó violar y al otro día ya no se presentó”.

Sobre el tema de las drogas, Alfredo Adame aseveró que Stanley estaba traficando droga y tenía una fuerte deuda con un “lord” de esa mafia y es la razón, destaca el actor, por la cual es asesinado.

“Yo te podría decir, por los contactos que tenía en esa época con gente de la federal de seguridad, que en ese video que sale cuando el asesinato, uno de los que sale ahí era un comandante de la federal de seguridad, amigo mío y cuando yo les pregunté me dijeron ‘esto fue porque Paco Stanley tenía una deuda de más de 50 kilos de cocaína con un lord de la droga”.