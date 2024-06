Así presumió Wendy Guevara al stripper que se convirtió en su nuevo galán

La vida amorosa de Wendy Guevara ha sido de las más comentadas tras su paso por La Casa de los Famosos México donde se consagró como la gran ganadora y su cercanía con Nicola Porcella llegó a que sus fans consideraran que podían ser pareja tras terminar el programa.

PUBLICIDAD

Lo cierto es que la integrante de ‘Las Perdidas’ se mantuvo por varios meses vinculada con Marlon Colmenarez, sobre quien sus fans le pedían que se alejara por considerar que solo la utilizaba y ahora que la amistad llegó a su fin, habría encontrado un nuevo amor.

Aunque la influencer se ha encargado de enfocarse en su crecimiento personal, manteniendo a un lado su vida amorosa, recientemente dio de talles de la historia de amor que está viviendo con un stripper y sorprendió con los detalles.

Wendy Guevara presume a su nuevo amor

Wendy Guevara no le ha cerrado las puertas al amor por lo que ha confirmado que se encuentra enamorada de un stripper mexicano y aunque no brindó su nombre se encargó de llenarlo de elogios.

“Estoy saliendo con un amigo que es stripper que es mexicano y es bien lindo, me trata bien lindo, me abre la puerta, me dice espérame, yo te abro, no toma, no fuma, se duerme a las 11 de la noche”, reveló.

De igual manera, Guevara recalcó que aunque ambos manejan personalidades muy distintas, pues el es más calmado que ella, les ha servido para complementarse.

“Le digo me enfermé y me dice: ‘ay mejor, no hay que ir al antro, vamos a acostarnos’ y le digo que ya quiero componerme para irme de antro y me manda un link de unas cabañas en San Miguel de Allende, vamos a relajar tres meses a una cabañita, y le digo: ‘ay, yo quiero mucho éxtasis’”, agregó.

PUBLICIDAD

Al parecer el refrán de “polos opuestos de atraen” le ha caído como anillo al dedo a Wendy y a su nuevo amor, quien también disfruta de la diferencia que hay entre ellos.

“Dice que está bien porque sería un balance entre tú y yo, yo tranquilo y tu alocada”, mencionó.

Hasta el momento, la integrante de ‘Las Perdidas’ no ha brindado más detalles sobre quien y cómo es, el hombre que finalmente la habría conquistado y ha dejado atrás las habladurías de romance con Marlon y hasta Nicolla.