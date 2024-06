“Ella ganó”: Mientras tunden a Eduardo Capetillo por show “fallido”, a Biby Gaytan la enaltecen por esto

Eduardo Capetillo está en la mira y no por las mejores razones. Luego del éxito obtenido con el programa ‘Juego de voces’ en el que participó junto a su hijo Eduardo Capetillo Jr., el ex Timbiriche quizó retomar su carrera musical ofreciendo un show en en Teatro Metropolitan de la Ciudad de México.

Las cosas no arrancaron muy bien ya que el cantante pospuso el espectáculo por más de un mes y medio, aparentemente por una baja venta de boletos. Por supuesto, no hay plazo que no se cumpla y finalmente lo llevó a cabo con menos de la mitad de la capacidad del recinto.

A pesar de esto, Capetillo se lució en el escenario cantando una mezcla de covers que abarcaban desde los icónicos temas del “Rock en tu idioma” hasta emotivas baladas, el artista también incluyó en su repertorio los mayores éxitos de Timbiriche, la banda que lo catapultó a la fama.

La presentación logró crear una atmósfera cargada de nostalgia en el recinto, especialmente entre las mujeres, quienes se derritieron por Eduardo y defendieron que se trató de un buen espectáculo.

Eso sí, en redes sociales las cosas pintaron diferentes ya que mientras algunos de los asistentes han compartido sus experiencias, internautas sólo se han dedicado ha criticar al cantante, señalando que “debería retirarse”. De hecho, uno de los momentos que más causó indignación fue cuando interpretó “De música ligera”, de la banda Soda Estéreo. “Perdónalo Cerati, no sabe lo que hace”, se lee en redes sociales.

La invitada de honor de Eduardo Capetillo se llevó los aplausos

Biby Gaytán La cantante regresó a los escenarios (TikTok)

El espectáculo de Capetillo no sólo fue una oportunidad para revivir grandes éxitos del pasado, sino también para que Biby Gaytán regresara a los escenarios.

La actriz, cantante y bailarina fue una de las invitadas especiales junto a su hijo Eduardo Capetillo Jr. sin embargo fue ella quien se robó los reflectores y con justa razón.

Biby ha sido una de las figuras más queridas y talentosas del entretenimiento mexicano ya que ha dejado una huella imborrable en la industria con su carisma, talento y belleza. Aunque siempre ha estado activa en diferentes proyectos, su retiro de los escenarios supuestamente para “dedicarse a su familia”, generó mucho desconcierto entre sus seguidores, quienes especularon que se debió en realidad a una prohibición de Eduardo.

Es por esto que verla cantando temas pop sobre el escenario ha sido todo un suceso y es que además, se “robó el show” con su belleza pues a sus 52 años luce espectacular.

“Sólo habría pagado por ver a Biby Gaytán regresar a los escenarios”. “Tiene mucha actitud, ella se quedó con ganas de fama y reflectores... es su momento”. “Biby merecía más, ojalá que con esto pueda retomar libremente su carrera”. “Cuerpazo de Biby y bella como siempre no parece que tuvo tantos hijos se conserva espectacular”. “Biby se robó el show”, se lee en redes sociales.

Gaytán tuvo sus momentos en solitario en los que interpretó temas como “Mucha mujer para ti”, así como un medley de “All that jazz” y “América”, con un toque teatral como sólo ella sabe hacerlo.

“Espero que lo sientan y disfruten como yo lo hago cada vez que estoy arriba de un escenario, con todo mi corazón, esto es para ustedes”, dijo al público asistente.

Asimismo, cantó temas de Timbiriche como “No sé si es ahora”, “Besos de ceniza”, “Corro, vuelo, me acelero”, “Si no es ahora”, “Muriendo lento” y “Princesa tibetana”, junto a su esposo.

Aunque en varias ocasiones ha expresado su deseo de regresar a los escenarios y tuvo algunas presentaciones en teatro, las prioridades familiares y personales han mantenido a la actriz y cantante alejada de los reflectores. A pesar de esto, su legado sigue vivo en los corazones de sus fans y en las numerosas producciones en las que participó.