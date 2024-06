Esta franquicia de Mattel también tendrá su propia película live action

Barbie de Greta Gerwig fue todo un fenómeno el año pasado y podría haber desencadenado una tendencia nueva en Hollywood: las películas basadas en queridas muñecas de la infancia de todos, pero en su mayoría del público femenino. Al menos, a esto estaría apuntando Mattel con uno nuevo proyecto de películas live action en mente.

La compañía dueña de la famosa muñeca rubia tiene ganas de más y es que luego de anunciar su idea de crear un universo de juguetes en la gran pantalla, además de la confirmación de una película del juego de cartas UNO, la empresa anunció que también se adentrará en la aventura de hacer otro grupo de muñecas que se volverán de carne y hueso.

¿Cuáles son las muñecas de Mattel que también tendrán una película live action?

Hablamos de Monster High, las muñecas con ese distintivo estilo que combina moda moderna con elementos góticos y monstruosos.

La producción de la película estará a cargo de Akiva Goldsman, escritor, guionista, director y productor de cine cuyo último trabajo reconocido fue la serie The Crowded Room protagonizada por Tom Holland. El creativo lo hará bajo su sello Weed Road y el objetivo es crear una nueva historia original para este distintivo grupo de muñecas.

“He estado fascinado por Monster High desde que mis hijas se obsesionaron con las muñecas cuando eran niñas. Estoy encantado de unirme nuevamente con Robbie Brenner y nuestros amigos de Mattel para ayudar a dar vida a esta icónica propiedad”, dijo Goldsman.

Esta sería la segunda vez que estos juguetes son adaptados a la realidad ya que en 2022 Nickelodeon y Paramount+ estrenaron una película cuyo éxito derivó en una secuela.

“ Monster High ayuda a los fans a descubrir la gran belleza de ser fiel a uno mismo y celebra las sensibilidades únicas que están en el núcleo de quienes somos como individuos ”, declaró Robbie Brenner, presidente de Mattel Films. “Estamos orgullosos de asociarnos con Universal Pictures y el brillante Akiva Goldsman para llevar este importante mensaje a las audiencias de todo el mundo”.

Monster High se suma entonces a las diversas adaptaciones de juguetes que han comenzado a surgir post era Barbie. Algunas películas planeadas son American Girl, Barney, Hot Wheels, Bob the Builder, Magic 8 Ball, Major Matt Mason, Masters of the Universe, Matchbox, Polly Pocket, Rock ‘Em Sock ‘Em Robots o Thomas y sus amigos