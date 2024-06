“Ya no es la pasión desbordante”, Victoria Ruffo habla de Omar Fayad y desata rumores de divorcio

En noviembre del año pasado corrió el rumor que Victoria Ruffo se estaría divorciando de Omar Fayad tras más de 20 años de matrimonio.

PUBLICIDAD

“Tengo confirmada esta noticia, que han decidido poner fin a su matrimonio Victoria Ruffo y Omar Fayad, así es, la actriz y el político han decidido finalizar su matrimonio de 22 años…Ya iniciaron el trámite de divorcio, desconozco en qué términos se está dando, pero seguramente incluye la pensión alimenticia de sus dos hijos mellizos”, informó en ese entonces el periodista Alex Kaffie.

Sin embargo, la famosa desmintió estos rumores luego y hasta lo tomó con humor, pero ahora los rumores vuelven a tomar fuerza luego que ella hiciera algunas declaraciones sobre su relación con Fayad.

Victoria Ruffo asegura que su amor con Omar Fayad “se transformó” luego que se fuera a vivir a Noruega

En una reciente entrevista Victoria Ruffo habló de su relación y aseguró que su esposo, Omar Fayad se mudó a Noruega a finales de 2023 luego que fuera nombrado Embajador de México allí, pero ella prefirió quedarse en México.

La famosa decidió quedarse en México por sus proyectos y su familia, especialmente ahora que se convertirá en abuela. Sin embargo, aseguró que su esposo la felicitó en su cumpleaños el pasado 31 de mayo.

“Mi marido, Omar Fayad, me felicitó temprano. Hay mucha diferencia de horario con Noruega. Aquí eran como las seis de la mañana. Me dejó un mensaje. A las once le llamé. Me mandó flores hermosas. Platicamos más de una hora”, dijo la actriz.

Sin embargo, encendió rumores de divorcio luego que dijera lo difícil que es tener una relación a distancia.

PUBLICIDAD

“El amor, aun de lejos es amor. Nuestro amor se trasformó. Un amor de pareja que va cambiando conforme pasan los años se transforma en algo hermoso. En el amor lo que debe importar es el respeto, la confianza y la admiración. Esas tres cosas las tenemos. Nos aceptamos como somos. Nos admiramos”, dijo la famosa.

Y, además, destacó que no tienen la misma pasión del principio, lo que también hizo sospechar a muchos sobre una separación.