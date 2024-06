En bikini negro, Michelle Renaud presume su embrazo y este detalle llamó la atención de todos

Michelle Renaud y Matías Novoa se han convertido en una de las parejas más comentadas del mundo del entretenimiento mexicano. Su historia de amor no sólo ha capturado la atención de sus seguidores, sino que también la forma en la que Michelle ha hablado de su maternidad.

La actriz siempre ha compartido con sus seguidores su experiencia y se ha dirigido especialmente a quienes fueron mamás jóvenes y solteras. Desde que dio la bienvenida a su hijo Marcelo en 2017, fruto de su relación anterior, Michelle ha demostrado ser una madre dedicada y amorosa. A menudo, comparte en sus redes sociales momentos especiales con su hijo, mostrando la fuerte conexión que tienen y cómo disfruta cada etapa de su crecimiento.

Ahora por fin está cumpliendo su deseo de ser madre por segunda ocasión, de la mano de Matías Novoa, con quien comenzó una relación en 2022. Aunque algunos los critican, la pareja ha sido un ejemplo de apoyo mutuo y amor sincero. Juntos, han demostrado que es posible encontrar el equilibrio entre la carrera profesional y la vida personal, algo que muchas parejas en el mundo del espectáculo encuentran desafiante.

¿Michelle Renaud espera gemelos?

Michelle Renaud La actriz ha dejado ver su felicidad al lado de Matías Novoa (Instagram)

Uno de los temas que ha estado presente en la vida de Michelle es su deseo de ser madre por segunda ocasión. En diversas entrevistas, la actriz expresó su anhelo de ampliar su familia y darle un hermanito a Marcelo.

En febrero, la protagonista de telenovelas reveló en una entrevista para la revista Caras que logró su embarazo mediante fecundación in vitro: “Queríamos que sucediera de forma natural, al hablar con el doctor, llegamos a la conclusión de que sería más fácil por medio del in vitro”. Asimismo, recordó que fue un proceso muy complicado.

En ese mismo tiempo, Matías reveló que están esperando un niño. “¡Es niño! ¡Otro niño! Vamos por el equipo de futbol. Eres bienvenido, muy deseado y serás muy amado”, dijo.

A pesar de que la actriz incluso ya tiene un nombre para su bebé (Milo), una reciente fotografía habría desatado sospechas en sus seguidores de que en realidad podría estar esperando gemelos.

Michelle Renaud La actriz presumió su avanzado embarazo (Instagram)

“33 semanas y una mega panza... No serán dos?”. “MG, esa panza me recuerda la mía, todos mundo me preguntaba si eran dos. Bendiciones y que todo salga bien 🙌🙌”. “¿Segura que es un bebé?”. “En esa panza hay dos bebés”, expresaron en su publicación.

El público ha seguido de cerca esta etapa de sus vidas, esperando con ansias cualquier noticia sobre una posible nueva adición a su familia. La pareja ha mantenido una actitud positiva y optimista, compartiendo sus planes y sueños futuros con sus seguidores, quienes los apoyan incondicionalmente.

Michelle Renaud La actriz ha dejado ver su felicidad al lado de Matías Novoa (Instagram)

Michelle Renaud y Matías Novoa no solo son una pareja hermosa y exitosa, sino también un ejemplo de cómo el amor, la comprensión y el apoyo mutuo pueden llevar a una relación saludable y feliz.

La actriz también reveló que piensa tener a su bebé en casa y como la han criticado, no ha dudado en salir a defenderse. “Hay mujeres que cuando saben que voy a tener a mi bebé en casa, de manera natural, me dicen que ‘qué miedo’. A mí me da más miedo que me metan cosas innecesarias al cuerpo y no dejen que lo haga solo, es algo para lo que lleva preparándose nueve meses. Los miedos son personales”, escribió en una publicación.