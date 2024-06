“Cuidado Nick Jonas”, Priyanka Chopra y el video con este famoso en el que aseguran que están “coqueteando”

Priyanka Chopra y Nick Jonas son una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo que han formado una hermosa familia con su hija Malti, a quien tuvieron a través de vientre en alquiler.

La pareja tiene 6 años de casados y un poco más de novios y a través de las redes dejan ver lo felices que son y lo enamorados que están.

Viajes, paseos, fiestas y más forman parte de la vida de los famosos junto a su hija, y sin duda su hija llegó para consolidar ese amor.

Sin embargo, en redes circula un video de hace un año en el que se ve a la famosa actriz muy cariñosa con otro actor quien fue su compañero en una película, y le han llovido las críticas.

Priyanka Chopra y el video con este famoso en el que aseguran que están “coqueteando”

Hace un año Priyanka Chopra estrenó junto al actor Richard Madden la película Citadel, y por supuesto pasaron mucho tiempo juntos no solo grabando, sino promocionándola y posando en alfombras rojas del estreno.

Y aunque ha pasado un año, fans en redes han revivido un video en el que se ve a la actriz junto a Richard muy cercanos y cariñosos y aseguran que están “coqueteando” en el estreno de la película.

En el video se ve que él la tiene abrazada y tomada por la cintura mientras ella se agarra el cabello, se hablan al oído y hay muchas risas y miradas que muchos aseguran que son de coqueteo.

“El está coqueteando, pero ella tiene una sonrisa forzada, la veo incomoda”, “El body language no engaña…”, “ahí hay coqueteo no digan que no”, “él la está cogiendo la cintura y ella lo permite”, “pobre Nick, ten mucho cuidado porque eso es lo que hace tu esposa frente a cámaras, imagina detrás”, “si yo tengo esposo jamás permitiría que alguien me hablara así al oído”, y “cuidado Nick Jonas, te quieren quitar a tu esposa, y ella no está molesta”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Sin embargo, otros aseguran que el actor es “gay”, y que ellos son solo amigos, pues se le ha relacionado con actores como Brandon Flynn y Froy Gutiérrez, pero hasta ahora Richard no lo ha confirmado y evita hablar de su sexualidad y preferencias sexuales.