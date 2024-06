¿Con indirecta a Cazzu? Nodal estrenó nuevo tema y video y lo destruyen en redes por esta razón

En los últimos días Nodal ha estado en el ojo del huracán debido a su ruptura con Cazzu y su supuesto romance con Ángela Aguilar, y es que han salido muchos videos y fotos de ellos juntos que alimentan los rumores.

Sin embargo, el mexicano no se ha pronunciado sobre ello y se ha dedicado a su carrera, por lo que este viernes estrenó nuevo tema y video que ha generado más polémica.

El mexicano estrenó este viernes 7 de junio el tema Kabrón y medio, y en solo horas ya lleva más de 260 mil vistas, pero no ha sido del agrado de todos.

Nodal estrenó nuevo tema y video y lo destruyen en redes

La letra y el video del tema de Nodal, Kbrón y medio, ha generado polémica, y aseguran que está dedicado a Cazzu, e incluso que la modelo del video se parece a ella.

“Siempre se puede acabar peor, lo estoy llevando de la mejor manera que puede llevarlo el corazón. La noche está buena como pa’ llorar por la que no me ama si igual, ya no está. Tal vez si salgo, se pone mejor Y pa’l amor me vuelvo ese cabrón que nunca había sido, agárrense, que ahí les voy” , dice parte del tema del cantante, donde queda claro que habla de un desamor y ruptura.

Pero, la parte que más ha sorprendido es en la que habla de una infidelidad, por lo que estaría insinuando que Cazzu lo engañó.

“Mis besos ya no vuelven a ser pa’ una sola, mi cama está lista para recibir cabronas. La agenda está abierta, pa’ todas hay tiempo nomás no se claven ni me hablen de sentimientos. Mis ojos ya no vuelven a ser pa’ una sola, si quieren caricias, llámenme a cualquier hora, si cuando eres bueno te ponen los cuernos. Pa’ este cora’ roto creo que ya tengo el remedio. Si alguien te dice que yo me volví un cabrón, diles que un cabrón y medio” , dice el tema.

Sin embargo, en redes lo han criticado y destruido por la letra de la canción, pues aseguran que es muy vulgar y que irrespeta a la madre de su hija.

“Qué fea letra”, “qué ejemplo le está dando a su hija por favor”, “ok será que Cazzu fue la infiel, pero igual ese tema está muy fuerte”, “típico hombre que dice que supuestamente es mujeriego porque le fueron infiel”, “respeta más a la madre de tu hija por favor”, “su letra no tiene nada bueno que aportar”, y “por favor Nodal hacías mejores temas antes, no pierdas tu esencia”, fueron algunos de los comentarios sobre el tema.