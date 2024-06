A sus 49 años, Drew Barrymore cambió de look y rejuveneció 20 años con un solo paso

La estrella de Hollywood, Drew Barrymore, sorprendió a todos la tarde este jueves 6 de junio, al mostrar un cambio radical de look, que increíblemente le quitó 21 años de encima. Fue un rejuvenecimiento instantáneo. La actriz de 49 años volvió a su apariencia del año 2003, cuando tenía 25 años y protagonizó la película “Los ángeles de Charlie 2”.

En su cuenta de Instagram, Barrymore mostró el antes y el después, así como todo el proceso de transformación que, aunque no fue permanente, sí resultó bastante rotundo e impactante para su audiencia. Ella dejó atrás su melena castaña para darle paso al rubio, que usó por muchos años. Pero, adicional, a esto, apostó por llevar el mismo atuendo cuando se estrenó la cinta, demostrando que pareciera que los años no pasan por ella.

“Drew se transforma de nuevo en su yo de la era de ‘Los ángeles de Charlie’ con un poco de ayuda de @charlottetilbury & @chrisappleton1! ✨”, publicó la artista junto al video del paso a paso. Drew no tiño su cabello, pues solo quería personificar de nuevo a su personaje de la popular película, para su programa, y bien que lo consiguió, al punto de que ella se sorprendió con los resultados.

Charlotte Tilbury estuvo a cargo del maquillaje, y optó por hacerle uno makeup de ojos ahumados al estilo de Kate Moos, mientras que Chris Appleton se enfocó en su cabello, y para esto usó una peluca rubia con ondas suaves, en un tono casi idéntico al que la actriz tenía en esa época. Drew manifestó que era su “oportunidad de no decir nada, no hacer nada y ser la arcilla para moldear”.

Al estilista le preguntaron que desde cuándo quería que ella volviera al pelo rubio y manifestó: “Me encantan todas las épocas de Drew, y creo que es una forma divertida de seguir jugando, jugando a disfrazarse”. Luego de varias horas de trabajo, todo estaba listo.

Drew quedó anonadada con lo que veía: “¡Esto es una máquina del tiempo en mí! Me siento como esa chica otra vez. Me siento como si estuviera de vuelta en el estreno de ‘Los ángeles de Charlies 2′. ¡No puedo creer que me trajeras de vuelta hace 20 años!”, expresó eufórica. El look lo completó con un pantalón beige y un blazer en el mismo tono, y con una camiseta gris que decía “Mi novio está fuera de la ciudad”, la misma que usó para la premier.

Los seguidores quedaron asombrados también: “Hora de volver a la rubia”, “Drew se ve genial con el pelo más claro”, “Amo a la rubia, te queda muy bien”, y “Por favor, adopta este look por ahora. Nos encanta. Tan nostálgico.