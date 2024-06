¿Tercera en discordia? La evidencia que Ángela Aguilar le “tiraba onda” a Nodal cuando estaba con Cazzu

Los últimos día han estado plagados de polémica con la presunta unión entre Ángela Aguilar y Nodal, de la cual han salido más ‘evidencias’ recientemente. Los internautas opinan que ella fue la tercera en discordia en su relación con Cazzu, la cual se acabó de forma sorpresiva hace un par de semanas.

Después de un tiempo sin presumir su amor públicamente ni ser captados juntos, la dupla de cantantes confirmó el fin. Más adelante empezaron a surgir algunas pistas con sus encuentros y viajes juntos.

Por ejemplo, se les ha visto llevando la misma cadena y Cazzu dejó de seguir a la hija de Pepe Aguilar en medio de las acusaciones. De igual manera, fueron captados en viajes a Italia y en Texas, Estados Unidos, compartiendo en restaurantes, idas al supermercado y en presentaciones musicales.

El video por el que dicen que Ángela Aguilar se le declaró a Nodal

En medio de tantos comentarios, los usuarios revisaron las redes sociales de Ángela Aguilar donde detectaron un video que pasó desapercibido y que presuntamente sería para Christian Nodal a modo de indirecta.

En la grabación, la intérprete aparece cantando una estrofa de su canción Troca, en la que recita: “Ya me vi contigo, juntitos los dos. Sé que lo has pensado, no digas que no”.

Angela Aguilar | Instagram

Por eso, la grabación se plagó de comentarios donde los internautas afirman que fue para Nodal y “no nos dimos cuenta”. “Se la estaba cantando y nadie lo notó”; “Desde hace rato lo viene tentando”; “Se le estaba declarando”; “Lo peor es que todavía seguía con Cazzu”; fueron parte de los comentarios de los detractores de la famosa.

Ante estos señalamientos ninguno de los dos ha roto el silencio y el mexicano tampoco explicó detalles sobre los detonantes de su separación con la rapera argentina, por lo que no se descarta infidelidad.