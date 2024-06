Sofía Vergara confiesa complejo con su celulitis y nos recuerda que todas somos imperfectas

Ni siquiera las famosas se salvan de tener complejos e inseguridades, como es el caso de Sofía Vergara, quien habló abiertamente sobre su celulitis. Esto vino después que la colombiana recordara las sensuales escenas en la serie Griselda, donde tuvo que exhibir en pantalla grande su figura de una manera tan reveladora por primera vez.

En especial, porque a sus 51 años no se siente igual de confiada de sus atributos que décadas atrás, por lo que al igual que cualquier otra mujer, sintió que las ‘imperfecciones’ le restaron comodidad a la hora de desnudarse ante la audiencia.

Lo que dijo Sofía Vergara sobre su celulitis y nos recuerda que la perfección no existe

“No creo haber hecho nunca una escena de sexo”, confesó durante el evento en el evento FYSEE de Netflix, de acuerdo con People en Español.

“Quiero decir, cuando tenía 30, quizá no me habría incomodado. (En esta ocasión) creo que me preocupaba tener un aspecto horrible”, agregó, dejando ver que no importa si es una de las actrices más guapas de Hollywood, las dudas siempre saltan a relucir.

Sofía Vergara deslumbró con su último outfit Dio clases de cómo usar un corsé a los 50 años ((@sofiavergara/Instagram))

De hecho, dijo que lo que más le provocaba “tensión” era tener que mostrar su celulitis a cuadro, algo para lo que recibió ayuda de el director Andy Baiz, quien cuidó cada detalle.

“Pensaba: ‘¿Desde dónde me están grabando? ¿La celulitis? ¿Desde un lado?’ Supongo que soy vanidosa. Creo que eso me mantuvo despierta”, expresó.

Con esto, deja ver la normalidad de todas, pues nos cuestionamos a nosotras mismas por los altos estándares de belleza de la sociedad. No obstante, en otras ocasiones nos ha recordado la importancia de la autoaceptación pese a lo que digan los demás.

“Yo me miro al espejo y sí, tal vez me veo bonita, pero ya me siento como otra persona: me toca pintarme el ojo diferente, los labios diferentes, siento que a uno todo se le va como derritiendo, es horrible tener 51 años. Pero bueno, me la gozo, me la gozo al cien por ciento”, bromeó tiempo atrás.