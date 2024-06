Rebecca de Alba comparte foto inédita de Ricky Martin cuando eran novios y deja a todos con la boca abierta

Rebecca de Alba es una de las presentadoras y modelos mexicanas más famosas que a sus 59 años sigue cosechando éxitos y triunfando.

Sin embargo, la famosa no solo es conocida por su gran carrera, sino por la relación que tuvo con Ricky Martin hace años, que fue muy sólida y de las más sonadas del espectáculo.

A finales de los 90 y principios de los 2000 la conductora y el cantante comenzaron su relación que duró casi 8 años y donde hubo planes de boda, e incluso sufrió dos abortos.

Sin embargo, terminaron en el 2005, pero hasta la fecha mantienen una buena relación de amigos, y recientemente la famosa compartió una foto nunca antes vista de su relación con el cantante.

Rebecca de Alba comparte foto nunca antes vista de Ricky Martin cuando eran novios y sorprende

Este jueves, Rebecca de Alba sorprendió a sus fans al compartir una foto vieja en redes con Ricky Martin cuando eran novios.

En la imagen aparece el cantante abrazándola, y a su lado también están Alejandro Sanz y Miguel Bosé y escribió “ #tbt❤️ En el camerino . Ricky estaba de gira . Aquí nos reunimos amigos cercanos en el concierto que dio en Miami. Alejandro y Miguel también andaban de gira y yo tenía en México programa en vivo de lunes a viernes. Me escapé el fin semana y pudimos coincidir a pesar de las agendas ocupadas de todos”.

Y destacó “no suelo tener amistades nuevas , en esta foto son décadas de construir verdaderos vínculos . Cuidemos a los amigos , son un bálsamo para el alma y alegría para el corazón . Son los cómplices absolutos , los compañeros de vida , ángeles protectores”, dejando claro que considera a Ricky Martin un gran amigo a pesar de tener casi 20 años de haber terminado la relación.

Esta imagen sorprendió a los fans y aseguraron que ella ha sido la única mujer que Ricky Martin ha amado, pues recordemos que también tuvo una relación con Alejandra Guzmán, y Gabriela Sabatini y en el 2010 el cantante reveló que era gay.

“Rebeca lo vivido, nadie te lo quita 🙌🙌”, “wow que recuerdo más bonito, que lujo”, “Me. Encanta esta foto... Recuerdo perfectamente cuando tenías la relación con Ricky y coleccionaba TODAS LAS REVISTAS en donde salían”, “Los mejores tiempos 👏”, “esta foto es una joya”, “awww se veía enamorado de ti, creo que eres la única mujer a la que sí amo”, y “Que foton!!!!❤️”, fueron algunas de las reacciones en redes.

En una entrevista la mexicana confesó que ella y Ricky querían formar una familia. “Yo lo intenté, pero no pude tener hijos. Hubiera sido magnífico que pudiera haber sido mamá y no, no se logró. Tuve un par de pérdidas con Ricky. Fue una gran pareja, mucho tiempo y queríamos ser papás y hacer una familia. La verdad es que para mí era el hombre ideal para que fuera el padre de mis hijos”.

Además, destacó que seguían siendo grandes amigos. “Nos vimos, pues, como siempre, porque nunca dejas esa relación por nada malo... él ya es papá de cuatro hijos y tiene una carrera cada vez más consolidad”.