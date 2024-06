“Lo haces mal”: Paola Dalay recibe ‘consejos no solicitados’ antes de dar a luz y así deja callados a todos.

José Eduardo Derbez sorprendió a todos tras anunciar que será papá por primera vez al lado de su novia, Paola Dalay, con quien ha estado por cuatro años. “Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia. Andamos muy felices y nerviosos pero vamos con todo menos con miedo. Te amo Paola”, se lee al pie de unas fotografías donde la pareja sostiene un ultrasonido del bebé.

La pareja hizo una transmisión en vivo en Youtube, en donde dieron más detalles del embarazo. “Ahorita ya Paola tiene casi cuatro meses. Creo que me agarra en una época muy bonita de mi vida, muy pleno, con mucho trabajo, gracias a Dios, con mucha salud de parte de los dos”, confesó el hijo de Derbez.

Paola Dalay La nuera de Victoria Ruffo está por dar a luz (Instagram)

Paola ha pasado a ser oficialmente la nueva integrante de la dinastía Derbez aunque en realidad ha escrito su historia de amor al lado de José Eduardo desde 2020. Ella ha trabajado como modelo y es 10 años menor que él pero a lo largo de cuatro años de relación, han hecho funcionar las cosas con gran madurez.

Tras la noticia del embarazo, Paola ha estado interactuando con sus fans a través de publicaciones en las que muestra cómo se prepara en su día a día o sus elecciones de vestuario para eventos especiales junto a José Eduardo, así como los festejos que ha tenido. El tiempo vuela y ahora la joven ha publicado un video en el que muestra cómo ha preparado la maleta del hospital para recibir a su pequeña Tessa.

“Oigan pues ya voy a empezar con las maletas para el hospital. Voy a empezar con la de Tessa la verad no sé muy bien que poner pero he estado viendo algunos videos y aparte me estoy yendo con la lista que nos dio el hospital. Así que ahí les va el primer outfit. Aquí está el primer cambio, el segundo. Me pidieron dos mamelucos o conjuntos asique son estos con sus gorritos, sus calcetines. Decidí poner un cambio más por cualquier cosa y este que es su outfit de salida con su gorrito también. Me pidieron cuatro pañaleros y llevo de diferentes tamaños porcualquier cosa porque no sabemos de qué tamaño va a salir. Me pidieron tres cobijas y ya estoy empezando a guardar todo en bolsitas”, relata mientras muestra cada cosa.

Lejos de felicitarla o expresar comentarios positivos, internautas se dedicaron a criticarla y a dar consejos no solicitados. “Toda la ropita nueva de los bebes se debe de lavar antes de ponerla!!!!”. “¡¡Lo haces mal!!”. “Sería mejor que guardes por muda; mameluco, pans, pañalero gorrito y calcetas, para que así sea más fácil, 1er muda, 2da, 3ra y de salida, me fue más práctico a mi guardarlo así”. “Ya lavaste todo??”. “hola te recomiendo lleves aceite de bebe porque la primera Popis es muy particular se pega demasiado y con el aceite para bebé te ayudará bastante”. “te recomiendo separa tus cambios en bolsa ziploc y le colocas cambio uno y lo que contiene, ....”. “Deberías ponerle algo amarillo!!! es de mal augurio no hacerlo!!”, se lee.

Si bien algunos no son malintencionados, para Paola han resultado molestos ya que muchas de las cosas que le señalan, sí las está haciendo. “Pero justo fue lo que hice, ahí en el video se ve”. “Por supuesto que lavé todo”. “Ya hice eso pero no ponen atención al video”, responde a varios usuarios.

El problema de los consejos “no solicitados”

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anuncian que convertirán en papás Instagram: @jose_eduardo92 (Instagram: @jose_eduardo92)

Dar consejos no solicitados a las mamás primerizas sobre sus decisiones puede ser problemático por varias razones. En primer lugar, esto puede socavar la confianza en sí mismas de las nuevas madres, ya que recibir consejos no solicitados puede hacerles sentir que no están haciendo un buen trabajo o que no son capaces de tomar decisiones acertadas por sí mismas, lo que disminuye su confianza y aumenta su ansiedad.

Además, aunque la intención detrás del consejo pueda ser buena, a menudo se percibe como una crítica o un juicio sobre las habilidades y decisiones de la madre, generando sentimientos de incomodidad, resentimiento o incluso culpa. Es importante reconocer que cada familia es única; las decisiones sobre la crianza de los hijos a menudo dependen de las circunstancias individuales de cada familia, incluyendo su cultura, valores, situación económica y dinámica familiar, por lo que un consejo que puede funcionar para una familia puede no ser apropiado para otra.