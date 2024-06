Ellos son los actores y personajes de ‘Jerarquía’, el k-drama que ya comparan con ‘Élite’

¡Atentos, k-drama lovers! Netflix estrenará el 7 de junio una trama que promete convertirse en una sensación en la plataforma con una premisa que ha sido comparada a la de Élite: la serie Jerarquía .

PUBLICIDAD

La producción, dirigida por Bae Hyeon-jin, sigue a los acaudalados alumnos de Jooshin, una escuela secundaria privada para la élite surcoreana en donde el dinero, el estatus y los secretos lo son todo.

La institución está gobernada por Jung Jae-i y su novio, Kim Ri-an. Su dominio es irrefutable hasta que Kang Ha, un estudiante becado con una venganza, llega tras la extraña muerte de un estudiante.

Además de narrar una historia llena de romance, drama y misterio en los pasillos de un lujoso colegio, el proyecto cuenta con un reparto compuesto por prometedoras estrellas coreanas en ascenso.

Escena de la serie coreana 'Jerarquía' | (Cortesía de Netflix © 2024)

¿Quién es quién en Jerarquía, el nuevo k-drama escolar de Netflix?

¿Quieres saber qué intérpretes conforman el elenco principal de Jerarquía? Sigue leyendo para conocer quién encarna a quién en esta ambiciosa nueva serie juvenil del gigante del streaming.

Roh Jeong-eui

La actriz que hemos visto brillar en Badland Hunters y Our Beloved Summer protagoniza Jerarquía en la piel de Jung Jae-i, la estudiante más popular de la escuela y conocida por todos como la reina.

Escena de la serie coreana 'Jerarquía' | (Cortesía de Netflix © 2024)

Lee Chae-min

El actor de series como Crash Course in Romance y Alchemy of Souls coprotagoniza este drama escolar como Kang Ha, el estudiante becado que desequilibra la jerarquía en Jooshin High School.

PUBLICIDAD

Escena de la serie 'Jerarquía' | (Cortesía de Netflix © 2024)

Kim Jae-won

El galán que ha destacado en King the Land y Our Blues encarna en esta trama a Kim Ri-an, el rey de la escuela y novio de Jae-i cuyo poder en el colegio se ve amenazado cuando ella decide romper.

Escena de la serie 'Jerarquía' | (Cortesía de Netflix © 2024)

Chi Hae-won

La intérprete de series como My Perfect Stranger e It’s Okay to Not Be Okay da vida en esta ficción a Yoon He-ra, una de las estudiantes más populares y amiga de los monarcas de la escuela Jooshin.

Escena de la serie coreana 'Jerarquía' | (Cortesía de Netflix © 2024)

Lee Won-jeong

El histrión de dramas como New Normal Zine completa el elenco protagónico en los zapatos de Lee Woo-jin, otro alumno en la cima del sistema de gobierno del colegio y amigo de Jae-i y Ri-an.