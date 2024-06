El video en el que Ángela Aguilar le habría “dedicado su amor” a Nodal cuando estaba con Cazzu y nadie lo notó

Aún siguen saliendo detalles de la supuesta relación entre Ángela Aguilar y Nodal , y es que desde que el cantante anunció su separación de Cazzu, aseguran que está junto a la hija de Pepe Aguilar.

A los cantantes mexicanos se les ha visto juntos en las últimas semanas en diferentes lugares y países, y Cazzu hasta dejó de seguir a Ángela en Instagram.

Aunque hasta ahora ninguno de los dos ha desmentido o confirmado el supuesto romance, cada vez salen más pruebas y detalles, y en redes circula un video que aseguran que era dedicado a Nodal, aun cuando él estaba con Cazzu.

El video de Ángela Aguilar en el que aseguran que le “dedicó su amor” a Nodal cuando aún estaba con Cazzu y nadie lo notó

En redes los fans han recordado un video que Ángela Aguilar compartió en TikTok en abril y en el que supuestamente se le estaría declarando a Nodal.

“Ya me vi contigo, juntitos los dos. Sé que lo has pensado, no digas que no” , canta la joven mientras está en la alberca con algunas amigas.

Aunque se trata de una parte de su tema con Thalía “Troca”, muchos aseguran que era una forma de enviarle una indirecta a Nodal o declararle su amor, cuando aún estaba con Cazzu, pues fue en abril, cuando aún no anunciaban su separación, por lo que nadie se dio cuenta hasta ahora.

“Eso es para Nodal”, “OMG no me había dado cuenta pero cuadra perfectamente para Nodal”, “yo sí creo que aquí le declaró su amor al Nodal cuando todavía estaba con Cazzu”, “o sea está clarísimo, no solo lo que dice sino cómo lo dice y se puso toda sexy”, “estaba provocando al Nodal, pobre de la Cazzu”, y “se nota que era la otra”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Todo se trata de una especulación, y puede que Ángela solo quería promocionar su tema con Thalía en ese momento, pero sin duda muchos usuarios tienen sospechas.