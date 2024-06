Eduardo Capetillo hace cover de Soda Stereo: “Discúlpalo Cerati, no sabe lo que hace”

Eduardo Capetillo ofreció un concierto el miércoles 5 de junio. A pesar de anunciar su presentación con varios meses de anticipación, no le fue posible vender todas las entradas para su función en el Teatro Metropólitan. De igual manera, el cantante hizo lo posible por regalarle un buen espectáculo a sus fanáticos, por lo que incluyó música de Soda Stereo en su setlist.

PUBLICIDAD

El miembro del equipo Los Consagrados en el programa “Juego de Voces” se convirtió en blanco de burlas después de no llenar las 3 mil 165 butacas con las que cuenta el Teatro Metropólitan por más que lanzó promociones (como el Jueves 2x1 y meses sin intereses), e incluso regaló boletos a quienes pudieran comprobar que votaron el 2 de junio.

Encima de la falta de audiencia del concierto en el que tuvo como invitados especiales a su esposa Biby Gaytán y a su hijo, Eduardo Capetillo Gaytán, los usuarios de internet lo criticaron fuertemente por el cover que realizó de la canción “De Música Ligera” de Soda Stereo, banda que tenía por vocalista al legendario Gustavo Cerati.

A la gente no le gustó su cover de “De Música Ligera”

Una cuenta de Tiktok compartió un fragmento del video en el que Eduardo Capetillo interpretó “de Música Ligera”, con la descripción: “Viva el rock dice Eduardo Capetillo en su presentación de hoy en el Teatro Metropólitan”, lo que causó diversos comentarios en los que los usuarios de la red social expresaron su disgusto ante la actuación:

“Gustavo Cerati ya se volvió a morir de solo escuchar esto”, “Discúlpalo Cerati, no sabe lo que hace”, “Perdónalos Cerati”, “¿Cuánto costaron las entradas para saber cuánto me ahorré?”, “¡Increíble! Me alegro mucho de no haber podido asistir” y “¿Por qué se mete con esa canción?” fueron algunas de las críticas que se pueden encontrar en la sección de comentarios del video.