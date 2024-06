¿Wendy, eres tú?: Karol G lanza adelanta nuevo tema, pero la comparan con la influencer

Definitivamente, cada día la fama de Karol G sigue subiendo como la espuma. Éxito tras éxito. Este lunes 3 de junio la cantante anunció que tienen un nuevo tema para estrenar, pero no será de cualquier manera, contará con el patrocinio de Coca Cola, algo que llena de orgullo a todos sus fanáticos, quienes lo manifestaron a través de las redes sociales.

Y fue precisamente por ese medio que “La bichota” dio a conocer su logro. En sus historias publicó un video que decía: “A song partnetship with #cockestudio (Una canción en colaboración con Coca Cola)”, junto al enlace “La canción del verano”. La artista urbana de 32 años aparecía en el clip como en la azotea de una vivienda ubicada cerca de una playa.

Ella vestía una falda larga blanca ceñida al cuerpo, un traje de baño en el mismo valor, y una camiseta rosada. Karol estaba colgando una playera, mientras tararea una melodía. Su cabello platinado lo llevaba con ondas y un maquillaje suave y veraniego. Al final del video se lee “Coke Studio” en la t-shirt.

Pese a que en Instagram fue muy aplaudida, en X la situación fue completamente distinta. Los usuarios afirmaron que Karol tiene un gran parecido con la creadora de contenido mexicana, Wendy Guevara. “Neta stooop, ya no puedo ver a Karol g sin pensar que es Wendy Guevara”, “Karol g y Wendy Guevara son igualitas”, “Pensé que era la Wendy Guevara”, “¿Wendy, eres tu?” y “Wendy, qué hermosa”, fueron algunos de los comentarios sobre la apariencia de la colombiana.

La cantante de “Provenza” no es la primera vez que recibe críticas de su rostro, pues cuando posó para la revista QG, cuyas imágenes fueron muy mal editada, dieron pie para comentarios fuera de lugar. En esa oportunidad, ella alzó su voz contra el medio de comunicación y escribió en sus redes sociales: “Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.

Y es que su aspecto era muy tosco, por lo que le escribieron en la publicación: “Parece un man (hombre)”, “Tienes rasgos de hombre y en las 2 fotos sales igual”, “Te pareces a Harold G”, “Pareces un travesti, pero al natural también no veo la diferencia”, fueron parte de las críticas de los haters. Ahora, nuevamente lo hicieron, pues hay que recordar que la ganadora de “La casa de los famosos” es una mujer trans.