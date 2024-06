“Ridícula” Kim Kardashian es la más criticada del día tras ponerse el mismo outfit “de pollo” que su hija

Las Kardashian están bajo la mira y aunque no es extraño, ésta vez parecen haberse superado con sumás reciente polémica. Todo comenzó hace unas semanas cuando North West apareció como una de las estelares del concierto en vivo de El Rey León de Disney en el Hollywood Bowl de Los Ángeles con el que se celebraron los 30 años de la cinta.

La hija de 10 años de Kim Kardashian y Kanye West actuó como el joven Simba en la producción del 24 y 25 de mayo, cantando “I Just Can’t Wait to be King”, lo cual no fue bien recibido. “North West dijo “soy nepo baby y la queso””. “Tantos niños con talento que audicionaron y escogen a alguien que pagó para estar ahí”. “North west no es una niña normal, es una bebé nepotista que hace mierda de bebé nepo y la tratan en consecuencia”. “Gracias North West por recordarme que los sueños se cumplen cuando tienes dinero para pagar por ellos”, se lee en redes sociales.

Pero su actuación no fue lo único que criticaron pues lejos de usar alguno de los llamativos y elaborados vestuarios que suelen usarse para una puesta en escena a cargo de Disney, North apareció usando una sudadera con capucha peluda amarilla con pantalones cortos, calcetines y pantuflas peludas a juego de diseñador.

Sin importar las críticas, Kim Kardashian siguió enalteciendo la actuación de su hija con una sesión de fotos en la que posó con dicho vestuario, dividiendo opiniones entre quienes expresaron que “se veía linda” y quienes señalaron que “más que SImba parecía Big Bird de Plaza Sésamo”.

Ahora, la empresaria ha hecho una movida que nadie esperaba y es que apareció en sus redes sociales utilizando el mismo vestuario que su hija, en versión adulta.

“De pésimo gusto”: así calificaron sesión de fotos de Kim Kardashian

De acuerdo con un portavoz a la revista PEOPLE, el extraño vestuario corrió a cargo de la diseñadora de vestuario Marina Toybina y que la marca ERL Clothing se encargó de ejecutarlo. Sabiendo esto, no es coincidencia que las Kardashian sigan explotando el conjunto.

Aprovechando esto, Kim optó por una estética minimalista y atrevida en su última sesión de fotos para lucir el mismo diseño que North. Esto de inmediato hizo que la publicación se llenara de críticas, señalando que parecía “un pollo” y que era “terrible” que quisiera “opacar el momento” de su propia hija.

“Ridícula”. “Esto es absurdo”. “No podías dejar que tu hija tuviera un momento y tuviste que ponértelo también”. “Ideal para un anuncio de KFC”. “Más que león parece un pollo”. “Los pollitos dicen pío pío pío”. “Kim Kardashian versión pollito”, se lee.

En una de las instantáneas, Kardashian demostró su versatilidad al tomar prestado el estilo de Bianca Censori, una referencia en el mundo de la moda, al lucir mallas transparentes como pantalones. Esta elección de moda revela la capacidad de Kardashian para adoptar tendencias contemporáneas y adaptarlas a su propio estilo distintivo, creando así una apariencia audaz y vanguardista.

En otras imágenes, la magnate de los medios optó por un look más lujoso al lucir unos pantalones peludos con detalles en cuero marrón, valorados en una cifra asombrosa de $28,000.