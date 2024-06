¿No volverá a su tierra? Sheynnis Palacios habló de su supuesto exilio de Nicaragua y conmueve

Desde hace semanas se rumora que la Miss Universo, Sheynnis Palacios, fue llevada al exilio por parte del gobierno de su país, Nicaragua, y por ende no podría regresar ni siquiera de visita en un largo rato. Se sabe que por sus compromisos adquiridos con la corona está radicada en Estados Unidos y constantemente viaja por el mundo.

Sin embargo, este presunto veto sería algo muy doloroso para una de las máximas representantes de la nación y además, pondría en riesgo al resto de sus familiares directos, como originalmente reportaron medios internacionales.

Incluso, desde el gobierno de Daniel Ortega crearon su propio certamen de belleza tras acusar a la representación de Miss Universo en el país por los delitos de conspiración y traición a la patria.

Pero ahora surgen opiniones distintas tras las recientes declaraciones que ofreció la propia modelo públicamente para acallar los rumores en su entorno. Vale acotar que ella es la primera nicaragüense y centroamericana que gana Miss Universo, cuya edición de 2023 se celebró el 18 de noviembre en El Salvador.

¿Qué fue lo que dijo Sheynnis Palacios sobre su supuesto exilio de Nicaragua?

“Amo a mi país, nunca se me han cerrado las puertas en Nicaragua, la patria que me vio nacer y creo también fielmente que voy a poder regresar y celebrar con los más de seis millones de habitantes”, expresó al ser cuestionada sobre el hecho de que no pudo celebrar con su gente.

“He llevado mi bandera, el orgullo de ser nicaragüense en todo el mundo y a todo el mundo. En el mundo me he encontrado a un nicaragüense y eso me hace sentir que me está esperando y que sé que voy a llegar para celebrar con ellos, y hacer nuevamente historia de que su reina pueda llegar a mi patria que amo con todo mi corazón”, confesó.

Y es que aunque no dio detalles sobre el tema exactamente, el pasado 12 de mayo la dueña de la franquicia Miss Universo, Anne Jakrajutatip, confirmó la salida de la abuela y hermano de la beldad, aseverando que esto era consecuencia de su triunfo.