“Ni se lavó el pelo”: Carín León presume a su novia pero le llueven las críticas y le recuerdan a su esposa

Aunque Carín León ha recibido un gran apoyo y elogios por sus últimos éxitos musicales, no ha sucedido lo mismo con su vida personal, la cual a asido duramente criticada luego de su polémica separación con Alejandra Esquer y nuevo romance con Meylin Zúñiga.

PUBLICIDAD

Y es que el nuevo romance del artista con la empresaria de Tamaulipas se dio al poco tiempo de haberse conocido su separación en 2023, por lo que son muchos los que aseguran que el quiebre se debió a una posible infidelidad.

Aunque ambos ya han presumido su romance en redes, en eventos y en entrevistas, lo cierto es que el público de Carín aun no acepta la llegada Zuñiga a su vida y tras su última entrevista han recibido duras criticas.

Las criticas a Carín León y a su nueva novia

Carín León llegó con su novia Meylin Zúñiga al programa ‘El Gordo y la Flaca’ donde habló sobre lo que ha sido su romance a demás de su carrera como cantante. Sin embargo, las criticas no faltaron luego que este se refiriera a ella como “esposa” pues reveló que tienen un año de relación y ya conviven y viajan juntos.

“Espero que, en cinco años, ella esté a mi lado en mis conciertos”, dijo el cantante sobre su pareja de mostrando que desea continuar con su relación por mucho tiempo.

Internautas no solo han criticado que el Carín se refiera a ella como su esposa pese a no haber firmado todavía su divorcio con Alejandra, por lo que le recordaron que ella no es su verdadera esposa y hasta criticaron su apariencia.

Para la cita televisiva, Meylin vistió un pantalón negro con camiseta de tiros en color negro y gris junto con unas botas pero fue su cabello rubio el que se llevó todas las criticas pues aseguran que lucía “sucio”.

PUBLICIDAD

“Ni se lavo el pelo ella”, " se nota que no se baño”, “Se hubiera aunque sea puesto dry shampoo”, “ay no toda operada su esposa era muy bonita”, “Aún está casado y no es con ella que poca ética”, “Esa no es su esposa ,con la que sigue casado está en México”, “Mas bien es la amante porque la esposa era otra”, han sido algunos comentarios.

Por si fuera poco, usuarios en Internet expresaron que Lili Estefan no estuvo a gusto durante la entrevista al tratarse de la “amante”.

“Lili súper molesta porque está el artista con la amante”, “Lily no disimula nada”, “Lily como es una mujer engañada ,esto de ver muy de cerca el cuerno no le agrada mucho”, “Lily esta molestaa no los traga”, comentaron.