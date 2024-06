Geraldine Bazán da cachetada con guante blanco a periodista que dijo que su único éxito fue casarse con Gabriel

Tras salir de La Casa de los Famosos 4, Geraldine Bazán ha tratado de retomar su vida y está enfocada en sus hijas, a quienes tuvo meses sin ver por estar en el reality.

La famosa obtuvo el quinto lugar en el famoso programa y aunque ya terminó hace semanas, sigue enfrentando polémicas, no solo por sus compañeros, sino también por periodistas.

Y es que hace unos días la periodista Maxine Woodside la atacó, asegurando que su único éxito fue casarse con Gabriel Soto y minimizando su exitosa carrera en las telenovelas.

“A ver… ¿de qué otra cosa iba a platicar Geraldine?, perdóname, ¿de qué otra cosa iba a platicar que diera rating?”, dijo la periodista en el programa Todo para la mujer.

Y además, aseguró que la actriz se embarazó en solo una noche para casarse con él. “Salieron una sola noche y esa noche se embarazó, ese día de que ‘nos vimos en un ratito, ese día pegó’, nada más fue la puntita y pegó, dijo: ‘Ok, sí estás embarazada, pues nos casamos’”, fue el comentario de la periodista que ha generado indignación en redes.

La contundente respuesta de Geraldine Bazán a periodista que aseguró que su único éxito fue “casarse con Gabriel Soto”

Ante estos comentarios de Maxine Woodside, Geraldine Bazán fue cuestionada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ella respondió dando una gran lección, de la forma más educada.

“Yo no voy a entrar en esas… no tengo nada que decir. Es complicado en mi postura emitir una opinión, pero la verdad es que su trabajo como reporteros también le meten para alterarnos y yo por lo menos en mi carrera he aprendido a sortearlo”, dijo la famosa.

Y además dio cachetada con guante blanco al decir “no me molestan los comentarios malintencionados. Yo escojo mis batallas, lo que pasa es que muchas veces se cruza esa línea de la sororidad, la humanidad, pero pues ahora sí que yo me concentro en lo mío, en lo que soy yo, mis hijas y al final es lo que está en la consciencia de cada uno no se puede hacer más”.

Sin embargo, sí destacó que los periodistas que emiten opinión sin conocer el tema deberían recibir “alguna sanción”. “Yo entiendo que a eso se dedican y que de eso comen y de eso se trata su trabajo, pero definitivamente también mucho depende el tipo de persona que eres”.

Recordemos que Geraldine Bazán comenzó su carrera como actriz desde muy joven y ya desde 1990 participó en telenovelas como “Corazón salvaje” y “Qué opinan los niños”, y hasta hace poco trabajó en la novela Corona de Lágrimas 2.