Esta película japonesa se atrevió a romper las reglas y ahora es una de las más “subidas de tono” en Netflix

Ride or Die

Netflix se ha encargado de tener un amplio catálogo que abarca todo tipo de producciones, de todas partes del mundo. En los ultimos años, la audiencia ha mostrado especial interés en el cine internacional, siendo las películas asiáticas las más solicitadas en la plataforma. Especialmente cuando se trata de producciones “subidas de tono”, el interés parece ir en aumento y con justa razón, pues lejos de tratarse de algo “de mal gusto” es una ventana a un mundo cinematográfico completamente diferente.

El cine erótico internacional también juega un papel en romper tabúes y abrir diálogos sobre temas que a menudo se consideran prohibidos o incómodos. Al abordar cuestiones de deseo, identidad y poder desde diferentes perspectivas culturales, estas películas pueden estimular conversaciones importantes y promover una mayor comprensión y aceptación de la diversidad sexual.

Ésta es una de las películas japonesas “subidas de tono” que puedes encontrar en la plataforma

Ride or Die Una cinta que desafía estereotipos con una trama de intriga y pasión (Netflix)

Si estás buscando algo nuevo que ver no te puedes perder Ride or Die, una cinta japonesa que ha surgido como un audaz contrapunto, atreviéndose a romper las reglas y redefiniendo los límites. Desde su estreno, se ha convertido en una de las producciones más comentadas y “subidas de tono” en Netflix, capturando la atención tanto de críticos como de espectadores por su enfoque sin censura de temas controvertidos y su audaz representación de la intimidad y la violencia.

La cinta es dirigida por Ryūichi Hiroki y se trata de una adaptación del manga “Gunjo” de Ching Nakamura. La historia sigue a Rei, una mujer que se embarca en un viaje oscuro y emocionalmente intenso después de ayudar a su amiga Nanae a escapar de una situación de abuso. El vínculo entre ambas mujeres se profundiza y se convierte en una relación compleja que mezcla pasión, amor y violencia. Este viaje emocional y físico las lleva a cuestionar su moralidad y su lugar en el mundo, desafiando las normas sociales y sexuales en el proceso.

Una de las razones por las que Ride or Die ha causado tanto revuelo es su representación explícita de la sexualidad sin caer en lo vulgar. A diferencia de muchas producciones que sugieren o insinúan estos temas, la película los aborda de frente, con escenas que no temen plasmar la realidad y que han dejado a muchos espectadores impactados. Este enfoque sin filtros no solo añade una capa de autenticidad a la historia, sino que también invita a reflexionar sobre la naturaleza del deseo, el poder y la vulnerabilidad.

La representación de una relación entre dos mujeres también ha sido un punto de discusión significativo. Es así como la cinta ofrece una visión matizada y profunda de una relación que desafía los estereotipos y las expectativas. La química entre las protagonistas, interpretadas por Kiko Mizuhara y Honami Sato, es palpable y aporta una autenticidad emocional que resuena con el público.

Además, la cinematografía de la película es otro de sus puntos fuertes. Hiroki utiliza una paleta de colores intensos y una dirección de arte con alta atención al detalle para crear un ambiente que refleja el estado emocional turbulento de los personajes. Las escenas están cuidadosamente compuestas, utilizando la luz y la sombra para acentuar la tensión y la intimidad de la narrativa.

El guion, coescrito por Nami Sakkawa, no rehúye los temas difíciles pues en lugar de suavizar la crudeza de la historia, abraza su naturaleza desafiante, ofreciendo un relato que es tanto perturbador como conmovedor.