El perfume con el que harás que tu pareja huela igual que Carlos Rivera

Carlos Rivera es considerado uno de los cantantes más talentosos de México, pero también de los más elogiados por su innegable atractivo físico. Con su voz romántica y belleza ha ido cautivando a miles de fans a nivel mundial.

Son muchas las mujeres que desearían conocer al galán que actualmente está casado con la presentadora Cynthia Rodríguez y ha sido una mujer la gran afortunada en olerlo y descubrir cual es la fragancia que usa el intérprete.

La tiktoker conocida como Lady Perfumes se ha hecho viral en redes luego de dar a conocer cual es el perfume que usa Rivera y el cual podrás comprar si deseas que tu pareja tengo el mismo aroma que el galán.

Este es el perfume que usa Carlos Rivera

Carlos Rivera no solo es apuesto, sino que también cuenta con un aroma hipnotizante y ha sido la influencer la encargada de confirmarlo y revelar que el perfume que usa el artista para sus conciertos es el Hugo Boss in Motion.

Esta fragancia masculina cuenta con notas de naranja, limón y bergamota, canela, cardamomo y nuez moscada, la cual garantizan un olor fresco, la cual pertenece a la familia olfativa Ámbar Fougère.

Fue en uno de los últimos conciertos de Rivera cuando la creadora de contenido logró tener acceso a él y en medio de la conversación pudo identificar su fragancia. Para su sorpresa él tenía conocimiento de ella por lo que le agradeció debido a que gracias a ellas han sido muchas las personas que le han obsequiado el perfume.

“Di la vuelta y lo vi y ay me emocioné y que quedé como estúpida y en eso me dice: ‘vi tu TikTok obviamente. Yo decía Dios mío, lloro, me desmayo, qué qué sigue’. Él me empezó a platicar que cuando el relata que cuando él empezó a usar el perfume sus fans le empiezan a regalar un montón de botellas y que hasta la fecha los sigue utilizando. Que le encanta. Es un olor bastante fresco, pero limpio”, contó.

Tras conocer que es el Hugo Boss in Motion el producto que usa el famoso, son muchas las usuarias las que han buscado la manera de conseguirlo para obsequiárselos a sus parejas.

La misma se puede conseguir en distintos establecimientos en México como Walmart o Liverpool, así como también en línea. Su precio oscila entre los 800 pesos hasta los 1500 dependiendo de las ofertas y donde se consiga.