Un nuevo giro inesperado sobre la reaparición de Kate Middleton que hace saltar todas las alarmas

La última vez que se vio a Kate Middleton en un evento oficial fue el pasado mes de diciembre. Casi seis meses en los que ha sucedido de todo. El 17 de enero de 2024 se anunció que había sido sometida a un tratamiento, que más tarde se desveló que estaba vinculado con un diagnóstico de cáncer. Fue ella misma la encargada de comunicarlo en un honesto video en el perfil oficial del Palacio de Kensington.

PUBLICIDAD

Kate Middleton y su posible reaparición

Desde entonces, no ha existido rastro de ella, ya que está totalmente enfocada en su recuperación, y no parecía probable que apareciera de nuevo en lo que queda de año. De hecho, el príncipe William ha estado ausente en algunos eventos oficiales para centrarse en su esposa, aunque debido a la enfermedad del rey Carlos III está obligado a asumir algunas responsabilidades.

Kate Middleton La princesa de Gales ha causado confusión con sus "dobles" ( Clive Brunskill, Dan Charity/AP)

No obstante, la prensa británica ha publicado una última hora sobre su estado actual y una posible reaparición. Un giro de guion que nadie se esperaba, vinculado al “Trooping the colour”. Algo que ha causado revuelo en el Reino Unido, que ya no puede ocultar las ansias de volver a ver a la princesa de Gales y comprobar con sus propios ojos su estado de salud.

La prensa británica revela nueva información acerca de una posible reaparición de la princesa de Gales

Días atrás, el Palacio de Kensington ya informó que la futura reina del Reino Unido no formaría parte del desfile que tendrá lugar en Londres, el próximo 15 de junio. Ahora mismo, la prioridad es su salud y recuperación. Sin embargo, hubo una matización muy importante y es que señalaron que no formaría parte de manera activa, según la información consignada por el sitio web Lecturas.

Kate Middleton Kate Middleton rompe el protocolo enseñando pierna en un sexy vestido: ¿la regañarán? (Clive Brunskill y Matthias Nareyek de Getty Images)

The Mirror ha tenido en cuenta esas palabras y le ha dedicado un artículo a la posible reaparición de Kate Middleton. ¿Qué significa no ser parte activa del desfile? Para el medio inglés está más que claro. La princesa de Gales es Coronel de la Guardia Irlandesa y como tal entre sus funciones está la de supervisar los ensayos del desfile donde se realizará el cumpleaños de Carlos III el próximo 8 de junio.

Una posible fecha para la reaparición de Kate Middleton

No obstante, Daily Mail ha conversado con funcionarios reales que han asegurado que la princesa de Gales podría estar considerando hacer una corta aparición en el balcón del Palacio de Kensington tras la ceremonia del “Trooping the Colour”. De este modo, están señalando una fecha concreta a la reaparición de Kate Middleton en medio de todo el hermetismo que la rodea.