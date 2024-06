Millie Bobby Brown muestra su orgullo de ser la esposa de Jake Bongiovi con estos curiosos shorts

Millie Bobby Brown, conocida por su papel en “Stranger Things”, y su nuevo esposo, Jake Bongiovi, están disfrutando de su luna de miel en Florida. La pareja fue vista pasándolo bien en Universal Orlando Resort, donde Brown lució un conjunto que resaltaba su recién adquirido estatus de casada.

La actriz de 20 años llevaba un sombrero tipo camionero con la frase “wife of the party” (esposa de la fiesta) y unos atrevidos pantalones cortos de mezclilla con la palabra “wifey” (esposa) estampada en la parte trasera. Brown completó su atuendo con una pulsera de cuentas que también decía “wifey”.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi disfrutaron de un viaje post boda

Aunque no está claro el mensaje exacto de la camiseta de Brown, un fan comentó en broma que probablemente también hacía referencia a su nuevo estatus de esposa. “Creo que ahora es esposa, pero no estoy tan seguro”, bromeó otro seguidor. Jake Bongiovi, de 22 años, optó por un look más relajado, vistiendo unos pantalones cortos con la bandera estadounidense, una camiseta gris y unas gafas de sol de gran tamaño mientras disfrutaba del día en el parque temático con amigos.

La boda de Brown y Bongiovi fue un evento íntimo y romántico el mes pasado, según informó The Sun. Aunque se rumorea que están planeando una segunda ceremonia para finales de este año, no han sido tímidos a la hora de mostrar sus nuevos anillos de matrimonio. Poco después de casarse, Brown y Bongiovi mostraron sus alianzas a los fotógrafos durante una jornada de compras en los Hamptons, utilizando un convertible pastel como su “algo azul”. Brown también mostró su nueva pila de anillos en un video promocional de su marca de cuidado de la piel en Instagram.

Están viviendo su mejor etapa (Instagram)

Jon Bon Jovi, el padre del novio, expresó su alegría por la boda a la BBC, diciendo: “Están geniales, absolutamente fantásticos. Fue una boda muy pequeña y familiar. La novia lucía hermosa y Jake está feliz como nunca”. Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi comenzaron su relación en junio de 2021 y anunciaron su compromiso en abril de 2023, tras dos años de manera pública y alegre.