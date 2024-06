“Ama a sus hijos y los extraña”, aseguran fuentes sobre Brad Pitt

Brad Pitt, una de las mayores estrellas de Hollywood, se enfrenta a una situación emocionalmente complicada debido a la decisión de su hija Shiloh de cambiar su apellido. Según informes recientes, Shiloh, la primera hija biológica de Pitt y Angelina Jolie, ha decidido dejar de usar el apellido de su padre, lo que ha generado una reacción de tristeza en el actor. Una fuente cercana a Pitt reveló a People que el actor está “consciente y molesto” por la decisión de Shiloh.

“Está al tanto y le duele que Shiloh haya dejado de usar su apellido. Nunca ha sentido mayor alegría que cuando ella nació. Siempre quiso tener una hija”, compartió la fuente.

Esta situación ha servido como un recordatorio doloroso de la separación que existe entre Pitt y sus hijos. “Los recordatorios de que ha perdido a sus hijos, por supuesto, no son fáciles para Brad. Ama a sus hijos y los extraña mucho. Es muy triste”, añadió. Aunque Pitt está contento en su relación con Ines de Ramon, la distancia con sus seis hijos sigue siendo una fuente constante de angustia para él. Otro informante señaló que “aún ama profundamente a todos sus hijos. Todo este proceso ha sido muy difícil para toda la familia”.

En el 18 cumpleaños de Shiloh, el 27 de mayo, ella presentó una solicitud legal para eliminar el apellido “Pitt” de su nombre, optando por “Shiloh Jolie”. Aunque el cambio de nombre aún no ha sido oficializado, Shiloh ya ha comenzado a usar su nuevo apellido. El mes pasado, en el programa de la obra de Broadway “The Outsiders”, donde Shiloh trabajó como productora junto a su madre, fue listada como “Vivienne Jolie”.

Shiloh no es la única hija de Pitt que ha decidido abandonar su apellido. El año pasado, Zahara dejó de usar “Pitt” durante su ceremonia de inducción a la hermandad Alpha Kappa Alpha en el Spelman College de Atlanta, refiriéndose a sí misma como “Zahara Marley Jolie”. En 2021, Us Weekly informó que Maddox, de 22 años, no utiliza “Pitt” en documentos no legales, prefiriendo el apellido “Jolie”.