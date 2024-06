3 películas que muestran matrimonios saludables: nos dejan grandes enseñanzas sobre el amor

Luego de un día de trabajo, una buena parte de las personas ama envolverse en mantas y mirar películas donde se presenten parejas que encarnen la esperanza y la beldad del amor romántico.

Lamentablemente, en la mayoría de producciones cinematográficas, el romance no solo es irreal y exagerado, sino malsano. Por fortuna, hay algunos filmes que han logrado alejarse de este patrón.

En cambio, nos muestran una versión práctica del amor y matrimonios saludables en tramas que no solo nos entretienen un montón, también nos dejan grandísimas lecciones a lo largo de su metraje.

Películas con parejas casadas sanas y las lecciones que dejan

Si quieres ver alguna de estas cintas con esposos de admirar, sigue leyendo para hallar tres, según el terapeuta Jonathan Decker y el director Alan Seawright en su canal de YouTube, Cinema Therapy.

Las parejas casadas en esta lista te van a enamorar y legar valiosas enseñanzas, como que los matrimonios sanos y exitosos se basan en la comunicación, el apoyo y la resolución de problemas.

La vida es bella (1997)

Uno de los matrimonios más bonitos del cine es el de los protagonistas de La vida es bella: Dora y Guido Orefice, encarnados por los esposos de la vida real Nicoletta Braschi y Giorgio Cantarini.

El drama italiano narra la historia de amor de pareja hasta que son separados a causa del Holocausto en 1945. Desde entonces, Guido hace todo para proteger a su hijo de los horrores que atraviesan.

De igual forma, en medio del campo de concentración nazi, él busca la forma de comunicarse con su esposa para hacerle saber que ambos están vivos y ayudarla a mantener la esperanza de reunirse.

“Este es simplemente un maravilloso y puro momento en el que él sólo espera que ella esté ahí fuera y solo quiere que ella aguante”, señaló Decker en un video publicado en el canal mencionado.

A lo largo del conmovedor filme, los inacabables gestos vivarachos y amorosos de Guido hacia su esposa y su pequeño durante un momento tan atroz son muestra de un amor fuerte y duradero.

La cinta también recuerda que, aunque el matrimonio pueda ser duro, el objetivo de una pareja debe ser siempre trabajar juntos contra el mundo y no uno contra el otro, como lo explica Decker.

“Este es un ejemplo extremo, pero la vida es dura. El matrimonio en sí mismo puede ser muy, muy difícil, y luego la vida encima de eso”, apuntó. “La noción, por supuesto, hacia la que estás construyendo es: ustedes dos juntos contra el mundo, no ustedes dos uno contra el otro”.

Dónde ver : Prime Video (por alquiler o compra)

Valiente (2012)

Otra pareja sana del cine es la de Elinor y Fergus de Valiente. Si bien la trama se centra en el lazo de la reina y su hija, Mérida, hay instantes que muestran lo hermoso que es el matrimonio de ellos.

Ambos tienen un vínculo basado en la resolución de problemas y la comunicación saludable. Por ejemplo, en un momento, Fergus nota que su esposa está luchando con su relación con su heredera.

De inmediato, decide impulsarla a comunicarse e incluso la invita a un juego de roles para comprender mejor. “Parte de tener un matrimonio exitoso es poder razonar y resolver problemas juntos, porque es un desfile incesante de cosas con las que lidiar”, explicó Decker.

De acuerdo al experto, con sus acciones, Fergus “básicamente está diciendo: estoy dispuesto a tomarme el tiempo y trabajar esto contigo porque es importante”. Aparte, el hecho de que se dé cuenta de que su esposa pasa por algo solo por un gesto muestra su profunda conexión.

“Creo que es encantador que ella esté murmurando y él inmediatamente sabe lo que eso significa por su historia y quiere estar ahí para ella. Él está atento y está en sintonía con lo que sucede con ella y eso no quiere decir que lea su mente”, aclaró.

“Él sabe lo suficiente como para presentir que algo anda mal. Pero también es un comunicador que dice: ‘ayúdame, cuéntame qué está pasando’. Me molesta cuando la gente dice: ‘Si me amaras, sabrías lo que estoy pensando…’ No, así no es cómo funciona la comunicación”, resaltó.

En conclusión, Elinor y Fergus nos recuerdan que los matrimonios saludables están formados por personas dispuestas a trabajar y empujarse mutuamente para resolver problemas juntos y avanzar.

Dónde ver: Disney+

La momia regresa (2001)

Un tercer matrimonio ejemplar es el de Rick y Evie O’Connell de la franquicia de La momia. Los personajes, encarnados por Brendan Fraser y Rachel Weisz, tiene una relación sana, tolerante y afectuosa.

Su dinámica saludable y de aceptación, incluso cuando se meten en situaciones peligrosas, es uno de los componentes principales que hicieron que las primeras entregas de la saga funcionaran bien.

“Se conocen y se aceptan lo suficientemente bien como para que incluso cuando están exasperados el uno con el otro (…) nunca se enojan de verdad”, recordó Decker. “Saben que eligieron a esta persona y esto era parte del paquete. Entonces, hay una corriente subyacente de tolerancia y aceptación mutuas que lo hace realmente dulce”.

Ambos además mantienen la lealtad y pasión entre ellos en tiempos difíciles, tal como muestra la segunda película. Al final de La momia regresa, la pareja está en una situación muy peligrosa.

Por amor, Rick le pide a Evie que lo abandone para que se salve y a su hijo. No obstante, por la misma razón, ella decide hacer todo para intentar rescatarlo de una muerte segura y lo logra.

“Otra cosa sobre la relación que realmente amo y que es muy dulce es que obviamente todavía hay romance ahí”, opinó Seawright. “Sí, obviamente se toman el tiempo para ello y todavía lo sienten el uno por el otro”, agregó su compañero.

“Esta es una franquicia donde una momia chupa la piel de la cara de las personas... No piensas en un romance dulce, tierno, apasionado y afectuoso cuando piensas eso, pero es la combinación salada y dulce lo que realmente lo hace resaltar”, concluyó el terapeuta.