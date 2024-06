“Ya no se enconden”, captan de nuevo juntos a Nodal y Ángela Aguilar y aseguran que él repite el mismo patrón

Los rumores de romance entre Ángela Aguilar y Nodal son cada vez más fuertes y ya a los famosos cantantes parece no importarles que los vean juntos.

Desde hace semanas se comenzó a especular sobre una relación entre ellos luego que el mexicano anunciara su ruptura con Cazzu, la madre de su hija Inti.

Y todo fue tomando mayor fuerza cuando la hija de Pepe Aguilar fue invitada a uno de sus conciertos en la Arena Monterrey, y además, los vieron luego ingresando a un hotel de San Pedro Garza García.

La semana pasada, los cantantes mexicanos se habrían ido de vacaciones a Roma, y así lo evidenciaron unas fotos y videos que publicó Nodal y una amiga de Ángela.

Y es que el cantante compartió una foto desde Roma con una hermosa vista y una muy particular y luego, la mejor amiga de Ángela, que se llama Mónica compartió una foto justo desde Roma y con la misma vista, lo que los habría dejado en evidencia.

Captan de nuevo juntos así a Nodal y Ángela Aguilar y aumentan rumores de romance

Solo días después que supuestamente estuvieran en Roma , Nodal y Ángela Aguilar fueron captados juntos en Houston, Texas, mientras salían de un restaurante.

Nodal y Ángela Aguilar Los cantantes se tomaron fotos con un fan este fin de semana (@chamonic3/Instagram)

Los cantantes se tomaron fotos con un fan muy felices y contentos, dejando ver que ya no les importa que los vean juntos, ni se están tratando de esconder.

Además, desató muchas sospechas que la joven no estuvieran en la Arena de Ciudad de México donde su padre, Pepe Aguilar se presentó después de 6 años de no pisar el lugar.

“Wow ya no se esconden”, “a estos dos ya no les importa que los vean juntos”, “ya no pueden ocultar que sí hay algo”, “no tienen vergüenza de veras, ya ni cómo decir que no”, “él está repitiendo el mismo patrón de siempre, así lo hizo con Belinda, luego con Cazzu y ahora Ángela”, “por favor Ángela corre de ahí eso no va a terminar bien”, y “ya lo que les falta es publicarlo en redes, es obvio que hay algo”, fueron algunas de las reacciones.