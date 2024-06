“¿Y su hijo?”: JLo reaparece con su hija Emme, pero estos detalles desviaron la atención de los fans

Jennifer López no vive un momento fácil en su vida personal ni profesional, y es que desde hace semanas corre el rumor que está a punto de divorciarse de Ben Affleck, y ahora canceló su gira.

La famosa no reveló la razón por la que tuvo que cancelar la gira This is me…Live, solo reveló que se tomará un tiempo “libre” para estar con sus hijos, familia y amigos cercanos.

“Me siento completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que era absolutamente necesario”, dijo JLo a través de un comunicado en su sitio OnTheJlo.com.

Aunque se pensaba que ya estaba separada de Ben Affleck, este fin de semana la pareja fue captada en varias oportunidades.

Tras anunciar la cancelación de su gira, Jennifer López fue captada este fin de semana varias veces con su hija Emme, Ben Affleck y los hijos de él, Seraphina, y Samuel, pero un detalle llamó la atención.

Y es que, aunque dijo que iba a estar más tiempo con su familia y por eso cancelaría su gira, algo que sí está haciendo pues fue captada con sus seres queridos , llamó la atención la ausencia de uno de los más importantes, y se trata de su hijo Max.

A la actriz y cantante no se le vio con su hijo Max de 16 años y muchos comenzaron a criticarla.

“Pero y su hijo dónde está, siempre está con la hija y hasta los hijos del Ben, pero el de ella lo olvida”, “ok dijo que iba a estar con su familia, pero el hijo como que no es importante”, “ella nunca está con el hijo, no entiendo dónde lo deja”, “su hijo como que no le importa porque siempre está es con la Emme y con Ben”, “para ella el hijo no existe”, y “que horror de madre, siempre deja al hijo por fuera”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aún no se sabe realmente cómo está actualmente la relación de JLo con Ben Affleck, pero se les ha visto juntos este fin de semana en diferentes ocasiones y parece que están trabajando en recuperar la relación.