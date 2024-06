Will Smith y Martin Lawrence desatan la euforia en la CDMX con el estreno de ‘Bad Boys: Ride or Die’

Bad boys, bad boys. Whatcha gonna do? Whatcha gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. Whatcha gonna do? Whatcha gonna do when they come for you?

La esperada nueva entrega de Bad Boys: Ride or Die está por estrenarse (6 de junio) y, como parte de la promoción, sus estrellas, Will Smith y Martin Lawrence, aterrizaron en la Ciudad de México para celebrar junto a los fans.

El encuentro, al que Nueva Mujer pudo asistir, tuvo lugar en el centro comercial Toreo Parque Central, donde los actores dedicaron tiempo para acercarse a sus seguidores, tomarse fotos, firmar autógrafos y responder algunas preguntas de la prensa.

Bad Boys Ride or Die Will Smith y Martin Lawrence dejaron claro que son la dupla perfecta (Nueva Mujer)

“Gracias a todos por estar aquí. Puedo sentir su amor. Filmamos aquí para la película pasada y me pone feliz regresar a ver a nuestra gente. Simplemente lo amo”, dijo Martin Lawrence. “He estado como diez veces en México y siempre ha sido la experiencia más asombrosa que hemos tenido. Gracias por el amor”, agregó Will Smith para después, asegurar en español que Bad Boys: Ride or Die será “la mejor de todas”. “Esta película es fantástica. Tiene mucha acción y comedia y creo que es la mejor de la saga. Espero que la amen”.

Will Smith y Martin Lawrence sacaron su lado más mexicano

En un momento inesperado, mientras Smith y Lawrence posaban para las fotos de prensa, fueron sorprendidos por la banda Komando León, originaria de Ciudad Nezahualcóyotl, interpretando el tema “Bad Boys” de Inner Circle al ritmo de la tuba y el requinto.

Bad Boys Ride or Die Will Smith y Martin Lawrence bailaron corridos tumbados (Sony Pictures)

La influencia de México y la cultura latina en general, en la saga de Bad Boys siempre ha estado presente, desde la incorporación de música latina en la banda sonora hasta la representación de personajes latinos en papeles clave. Así que no parece tan descabellado ver a los detectives Mike Lowrey (Smith) y Marcus Burnett (Lawrence) con unos coloridos jorongos, bailando al ritmo de un corrido tumbado.

Basta con recordar que en 2020, la tercera entrega de la saga, Bad Boys for Life, se filmó en México y contó con la participación de Kate del Castillo como la villana Isabel Aretas. Ahora, Ride or Die cuenta con la participación de Paola Núñez, quien regresa como la intrépida jefa de policía Rita Secada.

Además de dotar de una fuerte presencia de mujeres poderosas, esta diversidad de actores y personajes no sólo ha resonado con audiencias hispanohablantes, sino que también ha enriquecido la narrativa de las películas, ofreciendo una perspectiva más amplia y multicultural.

El encanto de ‘Bad Boys’

Bad Boys Ride or Die Will Smith y Martin Lawrence regresan como los detectives Mike y Marcus (Sony Pictures)

Desde su estreno en 1995, esta serie de películas ha capturado la atención del público, consolidando a Smith y Lawrence como una de las duplas más dinámicas y memorables de Hollywood.

Desde su primera aparición juntos, la química entre ambos ha sido innegable y ha sido uno de los principales atractivos que mantiene la emoción por la saga, incluso casi tres décadas después. ¿El secreto? La mezcla perfecta entre el carisma y versatilidad de Smith, que junto al agudo sentido del humor e ingenio de Lawrence, resulta en momentos auténticamente divertidos e irreverentes, llenos de acción y muchas (pero muchas) explosiones.

Will Smith Bad Boys 4 es una cinta llena de acción entre persecusiones y escenas explosivas (Sony Pictures)

Con frases icónicas, escenas memorables y una banda sonora impactante que han marcado la saga, no es extraño que hoy los fanáticos estén tan ansiosos de ver esta entrega.

En Ride or Die, los “bad boys” regresan a la acción después de una serie de giros importantes que marcaron el final de la cinta anterior y que dieron pie a esta entrega como que una inesperada escena post créditos en la que Mike le ofrece una oportunidad de redención a su hijo Armando, encomendándole una misión especial de la que ahora sabremos.

Bad Boys 4 Will Smith y Martin Lawrence regresan a la acción en esta nueva entrega (Sony Pictures)

Nosotras ya vimos la película y aunque aún no podemos revelar mucho, debes saber que Will Smith y Martin Lawrence regresan a sus papeles como los detectives Mike Lowrey y Marcus Burnett, respectivamente sólo que ahora sus nombres y reputación han quedado manchados, convirtiéndose en fugitivos buscados por la ley mientras mientras intentan descubrir una conspiración masiva que involucra a los cárteles de la droga y la policía de Miami.

¿Es digna de verse? Definitivamente sí, especialmente si has sido seguidor de la saga. Sin embargo, incluso si no lo has sido, esta película seguramente te arrancará risas y algunos suspiros de angustia entre tanta acción.