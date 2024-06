¿De flor en flor a ver qué atrapa? Estos serían los intentos de conquista de Christian Nodal: no solo es Ángela Aguilar

Nadie conoce a ciencia cierta que sucedió entre Christian Nodal y Julieta Cazzuchelli, también conocida en la industria musical como Cazzu, para que anunciaran su ruptura. La pareja ya tenía dos años juntos y pocos meses de tener en brazos a su pequeña Inti, pero la rapera argentina no le gustan los hombres infieles y el mexicano parece que pasó el límite de la raya amarilla.

Reportes van y vienen de los medios de comunicación y hasta de los fans en redes sociales, quienes tienen sus propias teoría, pero la que más sonó en los últimos días es la del acercamiento entre Ángela Aguilar y Nodal.

Estos rumores surgieron a raíz de que el cantante invitó a la hija de Aguilar al escenario en su último concierto en Monterrey y a partir del show ambos han estado compartiendo varios momentos juntos, según las redes sociales.

Cazzu no dice, pero deja señales

Pablo Chagra, conocido por su plataforma “Chismillenial” en TikTok, reveló en sus redes sociales que Christian y Ángela fueron vistos juntos nuevamente, esta vez en Texas.

Precisó que los famosos llegaron juntos a un restaurante en Estados Unidos, y las fotografías enviadas a él muestran la camioneta en la que supuestamente arribaron, reseñó Milenio.

Destaca Chagra que en las imágenes se observa a Nodal y Ángela posando con uno de los meseros que los atendió. Estas fotos fueron tomadas el sábado 1 de junio. Además, Chagra descubrió que Cazzu dejó de seguir a Ángela Aguilar en redes sociales, lo que muchos interpretan como una señal de que el cantante de regional mexicano podría haber iniciado una relación sentimental con la hija de Pepe Aguilar.

¿Con Mía Rubín?

Para nadie es un secreto y menos para los fans que Christian Nodal es un pica flor. En medio de todo este escándalo en el que está envuelto el cantante, ahora dio mucho de qué hablar en redes sociales por un tierno mensaje que le dedicó a Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín que recién comenzó su carrera como cantante.

Resulta que Nodal la felicitó “muy cariñosamente” por interpretar ‘De los besos que te di’ en el programa ‘Juego de Voces’. “Hola, Mía, estoy con tu mami, ya me contaron cómo cantaste bonito ‘De los besos que te di’. Muchas felicidades, me da mucho gusto, tienes un talento precioso”.

Resulta que Andrea Legarreta aprovechó la reciente visita del cantante al programa ‘Hoy’ para pedirle que escuchara un fragmento de la presentación de su hija y él accedió hacerlo entre comerciales.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ al ver el video le mandó dicho mensaje con ayuda de la presentadora y ella lo publicó en su cuenta oficial de Instagram con palabras de amor y orgullo por el talento que tiene su hija:

“Y bueno… como mamá orgullosa, les enseño el video que le mandó a Mía después de que le enseñé el musical de Juego de voces, donde compitió y ganó con su canción De los besos que te di”.

Para sorpresa de los fans, Mía Rubín no le agradeció al intérprete sonorense por sus palabras, sino a su madre por tener ese gesto con ella. “Ah, te amo, mami”, escribió.

Así que por este lado, nada de nada, porque Mía mantiene una relación con el torero Tarik Othon, así que la joven se cuidó muy bien con sus palabras en las redes sociales para no dar motivos a los internautas de cotillear.

Teoría de “la infidelidad” de Nodal

La teoría de “la infidelidad” de Nodal a Cazzu es de las más sonadas y es que aseguran que el cantante de regional mexicano en varias giras le “montó los cuernos” a la madre de su primogénita y la argentina no lo toleró.

En el programa Dulce y Picosito conducido por Joel O’Farrili y Flor Rubio en YouTube, comentaron sobre la ruptura de esta pareja y analizaron dos teorías: La primera que Nodal fue víctima de un robo de grandes cantidades y tanto él como su equipo, sospecharon inmediatamente de alguien cercano a la madre su hija Indi.

Y la segunda y más contundente es que detrás de la ruptura se esconden mensajes recientes entre Nodal y Belinda, que Cazzu descubrió y le indignaron a tal grado de publicar el siguiente tuit: “Lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”.

Según Flor Rubio, la publicación de la canción “Cactus” provocó que Belinda y Nodal se acercaran de nuevo y mantuvieran comunicación. Mensajes que fueron descubiertos por Cazzu, reseñó Infobae.

“Dicen, y por supuesto es un trascendido, que ella se enteraría que ellos [Nodal y Belinda] estaban chateando en privado. (…) Evidentemente a Cazzu no le gustó y por esa estaba tan enojada. Por supuesto es un trascendido, porque nadie sabe que hay en el fondo de la olla”, mencionó la conductora.