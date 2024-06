Chiquis Rivera revela que sufrió la pérdida de embarazo: así fue el momento

Chiquis Rivera está atravesando un momento difícil, pues compartió con sus fans que sufrió de la pérdida de un embarazo, del que se enteró hace pocos días, por lo que no lo había anunciado, pero surgieron algunos problemas y se le complicó.

Cabe señalar que la cantante también había revelado en el pasado que durante su juventud tuvo un aborto, antes de empezar con el sueño de convertirse en madre.

El mensaje de Chiquis Rivera

Por medio de su cuenta de Instagram, la hija mayor de la fallecida Jenni Rivera compartió que tuvo que cancelar un show que tenía programado este fin de semana, explicando que se debió a que sufrió la pérdida de su embarazo.

“Con gran pesar les anuncio que el aplazamiento de mi concierto de anoche fue a causa de una emergencia médica que me hizo imposible tomar el escenario, tanto fisicamente como emocionalmente. Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la perdida de mi embarazo que no había anunciado ya que estaba en las primeras semanas de gestación”, explicó Chiquis.

La cantante pidió disculpa a sus fans, quienes esperaban verla. “Me disculpo por la inconveniencia que les haya causado esto. Prometo les compensare esta fecha en cuanto podamos reagendarla. Su comprensión significa muchísimo para mí”, agregó.

Además, Chiquis compartió que seguirá trabajando, pues su médico le indicó que así podía hacerlo.

“Según mi doctor, podré continuar la gira para las próximas fechas en Texas, este 7, 8 y 9 de junio”, dijo Chiquis.

¿Qué con la cantante?

La cantante contó que estaba muy emocionada del segundo show de su gira, pero durante el soundcheck comenzó a sentir algunos cólicos; además de que comenzó a sangrar, y reveló que tenía siete semanas de embarazo.

“Tenía mucho dolor, y no quería cancelar, estuve ahí hasta el último momento, pero no aguantaba el dolor, me llevaron a la sala de emergencias, y fue donde me di cuenta que, desafortunadamente, tuve un aborto espontáneo, yo apenas me di cuenta hace como dos semanas, y estábamos muy emocionados, yo me sentía bien, muy bien… En el hospital confirmaron que perdimos el embarazo”, relató Chiquis.