‘Una familia atípica’: 5 fotos de Jang Ki-yong que muestran que es un galán de ensueño

El actor Jang Ki-yong está robando suspiros entre los espectadores de decenas de países gracias a su actuación protagónica en la serie Una familia atípica, el nuevo k-drama que transmite Netflix.

El talentoso galán ha destacado en los episodios disponibles hasta ahora del proyecto en la piel de Bok Gwi-joo, un exbombero que tenía el poder de viajar en el tiempo y ahora lucha con la depresión.

No obstante, el intérprete de 31 años no solo cautiva en la piel de este padre soltero en la ficción llena de romance y fantasía, también lo hace en la vida real con su carisma y galanura innata.

5 fotos de Jang Ki-yong, el protagonista de Una familia atípica

Por eso, a continuación, recopilamos cinco fotos de Jang Ki-yong publicadas en su Instagram que comprueban que es un galán de ensueño fuera de la pantalla junto a algunos datos sobre él.

Tiene el hábito de caminar solo para despejarse

Durante una entrevista a GQ en 2019, Jang confesó que es amante de tomar caminatas por su cuenta; en especial, cuando se siente angustiado por alguna situación para poder aclarar la mente.

“Cuando me quedo en casa sin hacer nada y estoy preocupado por algo, la preocupación aumenta y no puedo pensar con claridad. Pero si tomo aire y camino entre la gente, mis pensamientos se vuelven más ligeros. La misma preocupación no se siente pesada…”, contó, según recogió Soompi.

“A mi padre le gusta mucho hacer ejercicio”, explicó. “Todos los fines de semana, mi familia solía hacer senderismo… Así es como caminar se convirtió en parte de mi vida diaria. Cuando me mudé solo de Ulsan a Seúl para empezar a trabajar de modelo, también caminé mucho”.

Era tímido durante su juventud

En la misma conversación, Ki-yong reveló que era sumamente tímido durante sus primeros años de vida, pero comenzó a ganar confianza y ser más audaz cuando entró en la industria del modelaje.

“Yo era muy tímido e introvertido cuando era joven. Yo era un niño que temía hablar delante de otros y hablar a solas con alguien así era inimaginable. Mi personalidad comenzó a cambiar lentamente después de estar frente a la gente como modelo y mientras hacía este trabajo (como actor)”, confesó.

Disfruta escuchar toda clase de música

En una conversación a Vogue Korea en 2020, el histrión también compartió que disfruta escuchar toda clase de música en su vida cotidiana y también durante sus caminatas en soledad.

“Escucho muchas canciones y voy tarareando las que se me quedan grabadas en la cabeza o las que se adaptan a mi voz para poder cantarlas cuando voy al karaoke con mis amigos”, reveló, de acuerdo a Soompi.

Una familia atípica marca su regreso a las pantallas

Una familia atípica es una producción importante en la carrera de Ki-yong. Y es que el proyecto marca su retorno a la actuación tras dos años ausente mientras cumplía su servicio militar obligatorio.

“Mis 20 siempre fueron agitados. Y por primera vez, hice una pausa y me di cuenta de que ese tiempo era necesario. Antes no tenía mucha tranquilidad. Pero con esta serie, sentí paz por primera vez mientras me preparaba”, reconoció en la rueda de prensa de la serie, según The Korea Times.

“Como es mi primer trabajo en casi tres años, me preparé mucho y quería hacerlo bien. Personalmente, he tenido unos últimos ocho meses orgullosos y satisfactorios (mientras filmaba)”, agregó.

Los nuevos episodios de Una familia atípica llegan todos los domingos a Netflix en Latinoamérica.