“Esto no lo he dicho nunca”: las veces en que Adamari López llegó a su límite, una de ellas quiso atentar contra su vida

Adamari López ha sido una de las mujeres ejemplo de la televisión ante la historia de vida con la que ha contado en la que ha sobrevivido a enfermedades como el cáncer, polémicas rupturas y hasta pérdida de familiares, por lo que se ha encargado de dejar un mensaje de resiliencia a lo largo de su carrera.

La presentadora se ha encargado de ventilar distintos episodios de su vida en su programa ‘Ada y Chiqui De Show’ el cual comparte con Stephanie Himonidis, mejor conocida como ‘Chiquibaby’.

En uno de sus últimos episodios, López ha sorprendido al contar un dramático momento de su vida en el que intentó quitarse la vida por lo que recurrió a ayuda psicológica.

El día en que Adamari López intentó quitarse la vida

“He tenido diferentes golpes que me han marcado”, confesó mientras aseguraba que los duros episodios vividos como su diagnostico de cáncer y problemas familiares la llevaron a perder los estribos al punto de colapsar y poner en riesgo su vida.

“Recuerdo una vez que, con quien yo estaba casada (Luis Fonsi), tenía un concierto, yo no podía ir porque yo, no era que no pudiera ir, todavía yo no estaba recuperada, tenía mi senito más arriba, no tenía cabello, y pues me dieron boletos para repartir entre mi familia y los amigos. Entonces era el estrés de que todo mundo pedía, todo mundo me reclamaba como si yo tuviera el control de los boletos del concierto que ni siquiera me pertenecía, era de mi pareja”, relató.

En medio de las exigencias vivió una discusión con su hermano mayor, Adalberto López, la cual la arrastró a enfrentar una crisis, ante el cúmulo de emociones y complicaciones que había tenido.

“En un momento dado, esto no le he dicho nunca, peleando con... era una tontería. Peleando con mi hermano por teléfono por los boletos, me dieron ganas de estrellar el carro para que me jod** si yo ya tengo mi propio peso de mis problemas encima para que alguien me venga a reclamar algo que yo no tengo nada que ver. Era una tontería, pero yo estaba agobiada con tanta cosa y lo recuerdo claramente de lo que yo tenía ganas era de estrellar el carro y no tener tanto problema en ese momento”, agregó.

La también actriz confesó que en ese momento se encontraba muy vulnerable por lo que si bien la situación fue algo menor, la llevó a reaccionar de tal manera, pese a que no intentaba quitarse la vida.

“Se nos olvida que la gente a nuestro alrededor tiene problemas. Recuerdo exactamente por dónde iba, iba sola porque todo mundo estaba en Puerto Rico. No era de terminar con mi vida, era como... no sé simplemente estrellar el carro y decir ‘esto es un problema’ y no unos boletos de un concierto que no es ni siquiera mío”, sostuvo.