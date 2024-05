Peso Pluma es uno de los cantantes más exitosos de México que ha revolucionado los corridos tumbados con su música, especialmente con su tema Ella baila sola.

Con solo 24 años ha logrado una carrera exitosa, que comenzó desde muy pequeño, pues desde joven mostró interés por la música y en el 2022 su carrera despegó tras colaboraciones con Luis R. Conriquez y Natanael Cano.

Desde que alcanzó la fama el famoso ha sido criticado por su look, pues su corte de cabello al estilo mullet, con fleco corto, y largo atrás, ha generado polémica.

Sin embargo, recientemente sorprendió a todos al aparecer con un nuevo corte, con el cabello corto, enloqueciendo a las fans y asegurando que ahora “sí se ve muy guapo”.

“De Peso Pluma a Pluma fina”: así han sido los peores y mejores looks del cantante a través de los años

Cuando estaba muy joven, como de 12 o 14 años, el joven tenía el cabello muy corto, y de hecho, usaba muchas gorras, y aseguran que lucía muy bien.

Luego también llevó un corte que fue muy popular al estilo “Justin Bieber”, con fleco largo y de lado con capas y ligeramente largo atrás.

Pero, cuando comenzó con su carrera como tal, el joven fue a grabar un video en Colombia y allí fue a un barbero que le hizo su corte emblemático y polémico “por error”.

“En realidad, lo del pelo fue un error, me estaban cortando el cabello y cuando me fijé me di cuenta de que no quedó tan mal. Me lo dejé y los niños se volvieron locos. Es por eso por lo que lo mantengo en este momento”, dijo en una entrevista con Jimmy Fallon.

Por años, el cantante mantuvo este corte, que era muy odiado por todos, pero era su emblema, hasta hoy, cuando sorprendió a todos con una foto con el cabello corto, posando con una camisa blanca y lucía como todo un modelo y un galán, desatando pasiones en redes.