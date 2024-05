Irina Baeva compartirá rol protagónico con su ex Emanuel Palomares

¿Le tiene miedo? Emanuel Palomares volverá a besar a su ex Irina Baeva y esto es lo que opina de Gabriel Soto

Reza el dicho “donde hubo fuego, cenizas quedan” y quizás le viene muy bien a Irina Baeva y a Emmanuel Palomares, quienes fueron pareja por dos años y ahora se reencuentran en los escenarios con la obra de teatro Aventurera que iniciará sus funciones en Junio. En medio de esta situación está Gabriel Soto, actual novio de la actriz y a quien dicen, entre pasillos, no le gusta para nada esta situación.

Palomares de 33 años y Baeva de 31 serán los protagonistas de Aventurera, por lo que es obvio que habrán besos y caricias que pondrán a temblar a Soto con quien la actriz rusa está comprometida desde hace 5 años.

El actor venezolano fue abordado recientemente por la prensa y aseguró que se sentía muy contento por su reencuentro con Irina, pero aclaró que todo estará en el plano profesional.

“Estoy muy contento de este reencuentro profesional, ciertamente ya nos conocemos y estoy seguro que va a ser un gran trabajo por lo profesional y lo entregada que es, lo mismo de mi parte, junto con todo el elenco”, dijo a los reporteros, reseñó SDP Noticias.

No le teme a los celos de Gabriel Soto

Además, enfatizó que se siente muy tranquilo de trabajar con su ex pareja, pues es etapa superada hace muchos años e insistió que será muy fácil porque ambos son muy profesionales y entregados a sus carreras.

“Nada difícil, yo estoy muy tranquilo, esto es un trabajo profesional donde venimos a dejar el corazón como yo acostumbro en todos mis proyectos. Yo estoy muy contento de que esté ella, de que esté Daniel, de que esté Nicola, el señor Salvador, Coco, creo que ha sido una gran elección”.

Cuando le preguntaron si no le teme a la reacción de Soto cuando tenga escenas de besos con Irina, Emmanuel insistió: “La verdad es que no, mi trabajo es venir a hacer lo mejor que puedo para ustedes. Solo ahí me quedo”.

La venganza de Irina Baeva

La relación entre Irina y Gabriel ha pasado por varios altibajos, desde los intentos fallidos de boda, rumores de separación hasta la supuesta infidelidad del actor mexicano con Sara Corrales cuando grababan la telenovela “Mi camino es amarte”.

Para cualquier mujer que ha sido engañada, como presuntamente le sucedió a Irina, el compartir el rol protagónico con su ex pareja sería el complemento perfecto para que Soto tome de la misma medicina que le tocó a ella.

Así que a esperar el estreno de Aventurera y a ponerle el ojo a la pareja protagónica, por eso de la química entre ambos y los celos de Gabriel Soto.