Eugenio Derbez habla de lo que espera que sea su reencuentro con Victoria Ruffo

La ex pareja se mantiene expectativa ante el reencuentro.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo llegaron a ser una de las parejas más sonadas de la farándula mexicana y también de las más polémicas luego de una boda falsa y una enemistad que se ha mantenido por más de dos décadas, pese a que tuvieron a su hijo José Eduardo Derbez.

PUBLICIDAD

La crianza entre los actores no fue nada fácil ante la diferencias que ambos manejaban, por lo que el creador de ‘La Familia P. Luche’ y la Queen de las telenovelas aun tienen una asignatura pendiente por resolver en sus vidas.

La reconciliación entre ambos podría estar más cerca que nunca, pues sería el nacimiento de su nieta quien los uniría contra su voluntad y será este mismo motivo por el que deberán dejar a un lado las discrepancias que por tantos años los ha mantenido alejados.

Esto dijo Eugenio Derbez sobre su reencuentro con Victoria Ruffo

Si bien Victoria Ruffo y Eugenio Derbez lograron formar una familia por separado, lo cierto es que los rencores nunca les permitió romper la distancia. Durante una entrevista para el programa ‘De primera mano’, el actor ha conversado sobre la paternidad de su hijo, por lo que el nombre de su ex pareja salió a flote.

Derbez fue consultado sobre si anteriormente había surgido una reunión con Ruffo, a lo que él mencionó que pese a tantos años solo llegaron a cruzarse en no más de tres eventos.

“Nos hemos visto no más de tres veces en todos estos cerca de 25 años. Siempre he estado dolido por perderme la infancia y la adolescencia de mi hijo”, dijo.

Será Tessa, hija de José Eduardo con Paola Dalay, quien estaría a cargo del gran momento de reconciliación entre las estrellas, situación que según el mismo Eugenio confesó lo tiene un poco nervioso, pero espera que el encuentro se de de la mejor manera.

PUBLICIDAD

“Lo último que quiero es seguir con esto (con la polémica). La bebé nos va a unir, estoy un poco preocupado por ese encuentro, no sé cómo se vaya a dar. Ojalá haga que haya una mejor convivencia”, contó.

Será a finales de junio o principios de julio cuando los Derbez le den la bienvenida a la pequeña y muchas las expectativas que tienen al respecto.

De igual manera, Victoria no se niega al reencuentro con su ex pareja, a quien no le perdona el haber fingido una boda.

“Ese es un fenómeno paranormal, ese será una experiencia paranormal. Pues sí, nos va a tener que juntarnos, vernos. Ni modo que no”, expresó.