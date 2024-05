“Ella es el colmo del descaro”, JLo asegura que usaron IA para ponerle arrugas en fotos y desata indignación

Jennifer López no solo es una de las cantantes y actrices más famosas y exitosas, sino que se ha convertido en un ejemplo e inspiración para muchas mujeres por lo bien que luce a sus 54 años.

Y es que la famosa no aparenta la edad que tiene, de hecho se ve como de 30 y es que se cuida muy bien, se ejercita constantemente, y tiene una alimentación saludable, además de todos los cuidados para la piel con sus productos de JLo Beauty.

Sin embargo, no se salva de las arrugas y líneas de expresión y como todas las mujeres tiene en los ojos, boca, y frente, aunque muchas veces la han criticado por disimularlas con filtros en sus redes.

JLo asegura que usaron IA para ponerle arrugas y desata indignación

Recientemente Jennifer López habló de sus arrugas, pero no aceptó que las tien e, sino que denunció que muchas personas han usado Inteligencia Artificial para hacerle parecer en fotos que las tiene, lo que ha causado indignación.

Durante una entrevista con la revista Variety, mientras promocionaba su nueva película Atlas, la famosa aseguró que fue “ víctima de la tecnología”, y denunció que muchas personas han usado la IA para colocarle arrugas en el rostro y vender productos como cremas.

La famosa aseguró que consideraba estas fotos como “aterradoras”, y además que no las había aprobado.

“Hay que tenerle respeto. Tenemos que ser abiertos a sus posibilidades (la IA), pero sí es bastante aterrador”, dijo la actriz, lo que le valió las críticas.

“Ahora resulta que no tiene arrugas, ella es el colmo del descaro”, “esta mujer de verdad cree que nos comemos el cuento que tiene la piel lisa”, “tiene 54 años y no va a tener arrugas, ni que fuera robot”, “o sea ella cree que como pone mil filtros en sus fotos nos vamos a creer que no tiene arrugas”, y “que cinismo el de esta mujer”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque la famosa se ha esforzado por mostrar en sus redes su rostro sin arrugas, cuando es captada por los paparazzis sus arrugas quedan en evidencia, y por eso en redes le reprochan que aunque luzca hermosa, no acepte los signos de la edad que son normales y comunes, asegurando que da un mal ejemplo a las mujeres.