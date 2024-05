Despampanante: así celebró Maribel Guardia su cumpleaños y este detalle se robó las miradas

Con agradecimientos y un gran deseo, la actriz Maribel Guardia les dio la bienvenida a sus 65 años este miércoles 29 de mayo. Ella afirmó que, tras la muerte de su único hijo, Julián Figueroa, tuvo que aprender a vivir de nuevo. La artista lució despampanante en un delicado y sensual vestido rojo largo que realzo todos sus atributos.

Maribel formó parte de un homenaje a la cantante Lucha Villa, que le hizo la noche de este 28 de mayo el diseñador de moda, Mitzy. Para ella elaboró dos increíbles vestidos, ambos en rojos, con los que se robó todas las miradas.

El primero se trató de dos trajes en corte de sirena con escote profundo de corazón. Uno tenía pedrería en rojo en la parte superior del escote, que acompañó con una vaporosa chalina en el mismo tono con diminutos puntos en plateado. El otro, tenía detalles en verde y blanco, evocando los colores patrios de México, que combinó con un chal de líneas en los mismos tonos.

Esa noche, Mitzy aprovechó para festejar un año más de vida de Maribel y al sorprendió con una gran torta la final del evento. En un encuentro con la prensa, Guardia aprovechó para agradecerle: “Mitzy es un hombre tan espléndido, en talento y con amor porque nos ha hecho homenaje a todas en vida. Tiene un corazón enorme y yo soy feliz cuando me meto en sus diseños, que te hacen una cinturita de avispa. Es un amor”.

La costarricense aprovechó para agradecer a Dios por darle una oportunidad de seguir aún con vida. Además, le pidió salud: “Uno con salud va por todo, por el amor, por el trabajo, la vida, la mente, sin salud no puedes hacer nada, para salir adelante, para estar con mi nieto, para estar con mi esposo, rendirle siempre honores a mi hijo que esa estrella que guía mi camino, y darle las gracias a Dios”, manifestó.

Sin embargo, también manifestó: “Pediría por nieto, pidiéndole a Dios que me dé la oportunidad de verlo crecer el mayor tiempo que se pueda y protegerlo, y que sea feliz. (...) Cuando estás en contacto tan cerca de la muerte, te das cuenta d lo efímera que es la vida. Así que Dios bendito, gracias y cuando me vaya para el otro lado voy a estar feliz porque Julián me estará esperando con una alfombra roja... Pero cuando me toque, no ahora.

Aprovechó su cumpleaños para el lanzamiento de un video musical inédito de Julián, que tuvo guardado su esposo Marco Chacón, quien quiso como hijo al cantante. Maribel también indicó que a finales de julio hará una serie con Lucía Méndez y Laura Flores, “que será muy divertida”, por lo que se ausentará por dos meses de la exitosa obra de teatro “Lagunilla, mi barrio”.