¿Carlos Rivera le es infiel a Cynthia Rodríguez? Surge hipótesis tras compartir baile en TikTok

Dicen las abuelitas que cuando a una mujer se le cae el arete bailando es señal de que su pareja le está siendo infiel. Esta creencia se ha hecho viral en reiteradas oportunidades en la red TikTok y como los internautas son muy detallistas a una que le pasó esa anécdota fue a la conductora Cynthia Rodríguez, quien está casada con el cantante Carlos Rivera.

PUBLICIDAD

La presentadora mexicana subió a su cuenta de TikTok un video bailando al ritmo de la bachata que lanzó recientemente el padre de su hijo León en colaboración con el cantante dominicano, Prince Royce, Calumnia.

Resulta que cuando Rodríguez hace uno de los pasos y da una vuelta, uno de sus aretes cae al piso y ella no se da cuenta de ese momento.

Sus fans no perdieron el detalle y en sus comentario le hacen saber a la presentadora y youtuber mexicana que el arete se le cayó y que cuidado con lo que dicen las abuelitas de ese detalle.

“La teoría de cuando se caen los aretes 😳 no lo digo yo si no las abuelitas 😅”, “Si se caen los aretes es porque te están engañando”, “Y si se pierden?? A mi siempre se me pierde un arete 🥺”, “En la tercera vuelta sale volando el arete 😁”, “Un arete salió del chat 🤭”, “Hasta el arete salio volando 👀😂 tan bella cynthia! ❤️”, son algunos de los comentarios que recibió la también cantante y actriz.

Rumores de infidelidad de Carlos Rivera van y vienen

Los rumores de infidelidad de Carlos Rivera a Cynthia Rodríguez han sido pan nuestro de cada día desde que empezaron su relación, tanto que ambos famosos mantienen su vida personal en la total intimidad, evitando las redes sociales.

Uno de los más fuertes rumores surgió a finales de marzo de 2024 cuando se le relacionó a Rivera con el cantante Yahir, tras un usuario publicar un hilo en la plataforma de X (antes Twitter), donde sugería que Carlos habría sostenido una relación con su colega, pero al finalizar dicho romance, recurrió al hijo de este, Tristán Othón, para buscar consuelo.

PUBLICIDAD

Yahir concedió una entrevista al programa “De Primera Mano”, donde abordó directamente los rumores y aseguró que no le da importancia a las especulaciones y que siente gran admiración por su colega. Además, enfatizó que no le importa lo que piensen los demás de él.

“Hace muchos años que no veo a Carlos, siempre echándole porras desde acá, ya sabes, lo admiro, lo quiero mucho y me encanta lo que está haciendo, como lleva su carrera. Hace mucho tiempo que no lo veo, la verdad. A mí me vale madres y que hablen lo que quieran”, declaró incómodo al abordarlo sobre el tema.