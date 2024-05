Quién es el hombre que le hizo vivir un aterrador momento a Shakira al ‘tratar de besarla’

Los fanáticos, muchas veces no parecen tener límites cuando se trata se estar de conseguir un acercamiento con sus artistas favoritos, aunque eso signifique vulnerar su espacio privado, incluso hasta agredirlos. Esta vez, al aparecer le tocaría a Shakira, quien sufrió unos momentos angustiantes cuando tuvo un encuentro con un hombre durante un evento.

PUBLICIDAD

El hecho se registró a finales de marzo de este año cuando la artista tuvo vio cómo un hombre alto, de casi 2 metros, y corpulento se le acercó bastante y repentinamente, al parecer, haciendo el ademán de “robarle un beso”, por lo que la colombiana se sorprendió tenerlo tan cerca e invadir su espacio privado. Se asustó mucho. El video se viralizó este lunes 27 de mayo en Tik Tok, pero todo se trató de un encuentro con alguien, aparentemente, conocido para la artista.

La intérprete de “¿Dónde están los ladrones?” al verse sorprendida expresó: ¡No way! (¡No puede ser!) cuando él se acercó mucho hacia su rostro. Pero, la verlo bien, expresó: “Oh, my God! (¡Oh, por Dios!)” y accedió a tomarse una foto. Por su parte, su hermano Tonino Mebarak, quien siempre la protege, al inicio se puso en alerta, pero luego todo fluyó.

Muchos repudiaron “el intento de beso”, incluso, lo peor de las redes sociales saltó a la caja de comentarios con opiniones racistas. Pero, ¿quién es en realidad el hombre? Es Jerry R. Joseph es una describe como un “doble de riesgo, actor, modelo y creador de contenidos de fitness”, haitiano estadounidense.

Joseph afirma en su portal web que “es un entrenador personal famoso y reconocido en todo el mundo. Su misión es ayudar a las personas no sólo a verse sino también a sentirse como la mejor versión de sí mismas”. Además, alega que muchas celebridades han formado parte de su

Muchos han formado parte de sus servicios de entrenamientos “The Jerry Joseph Experience”, como incluidas celebridades como: Jaden Smith, Ashton Durrand Sanders, Young MA, DeVon Franklin, Anitta, Naturi Naugthton, The Cast of Power, Neyo Lala Anthony y Kiana Madeira.

En una entrevista que ofreció al Black Magazine, Jerry contó cómo se inició en el mundo de los entrenadores de celebridades. Detalló que su primer cliente fue el segundo hijo del actor de Hollywood, Will Smith: “Es gracioso porque un día recibí una llamada telefónica de un viejo amigo que era el guardaespaldas de Jaden Smith. Me vio haciendo mi entrenamiento en línea y dijo que esta sería una buena oportunidad para mí porque estaban buscando un entrenador para preparar a Jaden para The Get Down”.

PUBLICIDAD

Acotó que de ser entrenador pasó a convertirse en casi hermanos: “Entrenábamos cinco días a la semana y salíamos como hermanos. Era como un hermano mayor y un hermano pequeño porque él sigue todo lo que digo y hago. Y, sinceramente, después de eso, realmente se convirtió en un efecto dominó en mi crecimiento como entrenador de celebridades”.

Aunque algunos sí lo reconocieron y elogiaron por estar al lado de Shakira, indudablemente, otros repudiaron el hecho de que de invadiera su espacio, porque pudo haberle pedido permiso para saludarla y tomarse una fotografía, y la reacción de Shakira fue un claro ejemplo de lo que no se debe hacer con nadie.