Por esto Paola Durante explotó contra Belinda y la “parodia” que hizo en ‘¿Quién lo mató?’

Definitivamente, la artista Paola Durante no está nada contenta con la caracterización que hizo la actriz y cantante Belinda de ella para la serie “¿Quién lo mató?”, que está disponible en Netflix desde el pasado viernes 24 de mayo, y desde entonces ha desatado polémica. La modelo uruguaya quedó vetada del mundo del espectáculo, luego de que estuvo presa por, presuntamente, participar en el asesinato de presentador del programa ‘Una tras otra’.

Durante para 1999 era parte del grupo de bailarinas que participaba en el show de Stanley. Estuvo recluida dos años en la cárcel, ya que la acusaron de ser la autora intelectual del homicidio. Sin embargo, no se pudo demostrar su participación por lo que quedó en libertad en el 2001. Las primeras imágenes de la serie se difundieron en marzo de este año y causó malestar en la exbailarina.

Ahora, a solo tres días del estreno, Paola salió con todo en su defensa y apostó por hacerlo de una forma bastante diferente a como se tiene acostumbrado en el medio artístico: creó un canal en Youtube para decir sus verdades a medida que va viendo la serie. En el primer video que publicó este lunes 27 de mayo, criticó a Belinda por la parodia que le hizo.

“Para empezar, yo a mis 24 años no habla así (con dificultad). Vi escenas muy actuadas y palabras que nunca dije, y mi postura ha sido de soportar, pero hasta cuándo se cansa uno de soportar. Como experta en superar traiciones divorcio, odios corajes, ahora tengo la certeza de conocer la respuesta: una soporta hasta que se libera de sus prisiones, y me refiero, también, a las conductuales”.

Durante aseveró que, por mucho tiempo, quiso alejarse de los reflectores: “No es la primera vez que lo digo. He sentido más miedo que seguridad teniéndolos conmigo. Esta vez yo vengo a buscarlos”, y fue muy tajante al reclamar sobre el papel que hace Belinda: “¡Oigan!, mínimo si van hablar de mi vida, tengo derecho a réplica, a la gente que sí le interesa mi vida”.

Entonces, informó que abrió ese canal en la popular plataforma de videos: “Como ven, afortunadamente, llegó este proyecto que va a llenar a muchas mujeres. Gracias porque esto me satisface y me hace muy feliz. Bueno, veré la serie y haré lo que nunca he hecho”, aseveró la uruguaya.

Y enfatizó: “Por este canal haré comentarios. Si van revivir lo que pasó hace 25 años, por este canal yo también voy a decir lo que debí haber dicho hace 25 años. Esta vez no me voy a quedar que callada”, por lo que ahora todos los miércoles, a las 9:00 de la noche (hora de México) dará su punto de pista sobre los capítulos y aseveró: “Haré comentarios reales y les mentiré lo que deba y confirmaré lo que sepa”.